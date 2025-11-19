۱۹ نوامبر روز جهانی توالت است
روز جهانی توالت هر سال در تاریخ ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) برگزار میشود و هدف آن جلب توجه جهانی به بحران بهداشت و دسترسی به سرویسهای بهداشتی است. این روز از سال ۲۰۱۳ بهعنوان یک روز رسمی سازمان ملل متحد شناخته شد.
تاریخچه و شکلگیری
سال ۲۰۰۱: سازمان جهانی توالت (World Toilet Organization) این روز را پایهگذاری کرد.
سال ۲۰۱۳: مجمع عمومی سازمان ملل متحد با پیشنهاد سنگاپور، روز جهانی توالت را بهعنوان یک روز رسمی بینالمللی تصویب کرد.
اهمیت و اهداف
حدود دو میلیارد نفر در جهان هنوز به سرویس بهداشتی استاندارد دسترسی ندارند.
بیش از ۴.۲ میلیارد نفر بدون بهداشت مدیریتشده ایمن زندگی میکنند و حدود ۴۱۹ میلیون نفر در فضای باز اجابت مزاج میکنند.
این شرایط باعث شیوع بیماریهای عفونی، تهدید سلامت زنان و کودکان، و افزایش خطر مرگومیر ناشی از مشکلات بهداشتی میشود.
روز جهانی توالت با شعارهایی مانند «پایان دادن به اجابت مزاج در فضای باز» و «دسترسی همگانی به آب و فاضلاب» به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDG6) گره خورده است.
پیام اجتماعی و فرهنگی
دسترسی به توالت استاندارد نهتنها یک نیاز فردی بلکه شاخصی از توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها محسوب میشود.
نبود سرویس بهداشتی مناسب بهویژه برای زنان و دختران، خطرات امنیتی و بهداشتی جدی ایجاد میکند.
این روز فرصتی است برای آگاهیرسانی، آموزش عمومی، و تشویق دولتها و سازمانها به سرمایهگذاری در زیرساختهای بهداشتی.