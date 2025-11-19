۱۹ نوامبر روز جهانی توالت است

تاریخچه و شکل‌گیری

سال ۲۰۰۱: سازمان جهانی توالت (World Toilet Organization) این روز را پایه‌گذاری کرد.

سال ۲۰۱۳: مجمع عمومی سازمان ملل متحد با پیشنهاد سنگاپور، روز جهانی توالت را به‌عنوان یک روز رسمی بین‌المللی تصویب کرد.

اهمیت و اهداف

حدود دو میلیارد نفر در جهان هنوز به سرویس بهداشتی استاندارد دسترسی ندارند.

بیش از ۴.۲ میلیارد نفر بدون بهداشت مدیریت‌شده ایمن زندگی می‌کنند و حدود ۴۱۹ میلیون نفر در فضای باز اجابت مزاج می‌کنند.

این شرایط باعث شیوع بیماری‌های عفونی، تهدید سلامت زنان و کودکان، و افزایش خطر مرگ‌ومیر ناشی از مشکلات بهداشتی می‌شود.

روز جهانی توالت با شعارهایی مانند «پایان دادن به اجابت مزاج در فضای باز» و «دسترسی همگانی به آب و فاضلاب» به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDG6) گره خورده است.

پیام اجتماعی و فرهنگی

دسترسی به توالت استاندارد نه‌تنها یک نیاز فردی بلکه شاخصی از توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها محسوب می‌شود.

نبود سرویس بهداشتی مناسب به‌ویژه برای زنان و دختران، خطرات امنیتی و بهداشتی جدی ایجاد می‌کند.

این روز فرصتی است برای آگاهی‌رسانی، آموزش عمومی، و تشویق دولت‌ها و سازمان‌ها به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بهداشتی.

