۱۹ نوامبر روز جهانی توالت است

روز جهانی توالت هر سال در تاریخ ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) برگزار می‌شود و هدف آن جلب توجه جهانی به بحران بهداشت و دسترسی به سرویس‌های بهداشتی است. این روز از سال ۲۰۱۳ به‌عنوان یک روز رسمی سازمان ملل متحد شناخته شد.

تاریخچه و شکل‌گیری

سال ۲۰۰۱: سازمان جهانی توالت (World Toilet Organization) این روز را پایه‌گذاری کرد.  

سال ۲۰۱۳: مجمع عمومی سازمان ملل متحد با پیشنهاد سنگاپور، روز جهانی توالت را به‌عنوان یک روز رسمی بین‌المللی تصویب کرد. 

اهمیت و اهداف

حدود دو میلیارد نفر در جهان هنوز به سرویس بهداشتی استاندارد دسترسی ندارند.  

بیش از ۴.۲ میلیارد نفر بدون بهداشت مدیریت‌شده ایمن زندگی می‌کنند و حدود ۴۱۹ میلیون نفر در فضای باز اجابت مزاج می‌کنند.  

این شرایط باعث شیوع بیماری‌های عفونی، تهدید سلامت زنان و کودکان، و افزایش خطر مرگ‌ومیر ناشی از مشکلات بهداشتی می‌شود.  

روز جهانی توالت با شعارهایی مانند «پایان دادن به اجابت مزاج در فضای باز» و «دسترسی همگانی به آب و فاضلاب» به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDG6) گره خورده است. 

پیام اجتماعی و فرهنگی

دسترسی به توالت استاندارد نه‌تنها یک نیاز فردی بلکه شاخصی از توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها محسوب می‌شود.  

نبود سرویس بهداشتی مناسب به‌ویژه برای زنان و دختران، خطرات امنیتی و بهداشتی جدی ایجاد می‌کند.  

این روز فرصتی است برای آگاهی‌رسانی، آموزش عمومی، و تشویق دولت‌ها و سازمان‌ها به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بهداشتی. 

