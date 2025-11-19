خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

احضار و ارشاد عاملان درگیری جلوی مدرسه دخترانه در تبریز + فیلم

احضار و ارشاد عاملان درگیری جلوی مدرسه دخترانه در تبریز + فیلم
کد خبر : 1716143
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از احضار و ارشاد عاملان درگیری جلوی یکی از مدرارس دخترانه تبریز خبر داد. سرهنگ نعمتی بیان داشت؛ به دنبال انتشار کلیپی در فضای مجازی و شکایت قضایی واصله مبنی بر درگیری چند نفر دختر در جلوی مدرسه دخترانه در منطقه ارم، موضوع پیگیری و عاملان شناسایی و به کلانتری۲۱ ارم ارجاع و ضمن انجام اقدامات قضایی لازم ، با استفاده از طرفیت پلیس مشاور در کلانتری، اقدامات لازم معمول گردید. وی خاطرنشان ساخت: زندگی حقیقی با آنچه که در فضای مجازی تجربه می شود متفاوت بوده و بایستی خانواده ها ، نوجوانان و جوانان مراقب رفتارهای مخاطره آمیز خود بوده و با تمکین به قانون و پرهیز از رفتارهای هیجانی، سهیم خود را در آرامش و آسایش جامعه ایفا نمایند.

منبع رکنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب