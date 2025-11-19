خانه



سایر رسانه‌ها ۲۸ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۲:۰۴

احضار و ارشاد عاملان درگیری جلوی مدرسه دخترانه در تبریز + فیلم

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از احضار و ارشاد عاملان درگیری جلوی یکی از مدرارس دخترانه تبریز خبر داد. سرهنگ نعمتی بیان داشت؛ به دنبال انتشار کلیپی در فضای مجازی و شکایت قضایی واصله مبنی بر درگیری چند نفر دختر در جلوی مدرسه دخترانه در منطقه ارم، موضوع پیگیری و عاملان شناسایی و به کلانتری۲۱ ارم ارجاع و ضمن انجام اقدامات قضایی لازم ، با استفاده از طرفیت پلیس مشاور در کلانتری، اقدامات لازم معمول گردید. وی خاطرنشان ساخت: زندگی حقیقی با آنچه که در فضای مجازی تجربه می شود متفاوت بوده و بایستی خانواده ها ، نوجوانان و جوانان مراقب رفتارهای مخاطره آمیز خود بوده و با تمکین به قانون و پرهیز از رفتارهای هیجانی، سهیم خود را در آرامش و آسایش جامعه ایفا نمایند.