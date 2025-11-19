خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۲۸ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۲۸ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

735,786

دلار (بازار آزاد)

1,123,700

یورو (صرافی بانک ملی)

853,395

یورو (بازار آزاد)

1,302,600

درهم امارات

306,500

پوند انگلیس

1,478,600

لیر ترکیه

26,600

فرانک سوئیس

1,407,300

یوان چین

158,300

ین ژاپن

723,910

وون کره جنوبی

771

دلار کانادا

803,600

دلار استرالیا

731,700

دلار نیوزیلند

636,600

دلار سنگاپور

862,800

روپیه هند

12,720

روپیه پاکستان

4,002

دینار عراق

876

پوند سوریه

101

افغانی

17,030

کرون دانمارک

174,400

کرون سوئد

118,600

کرون نروژ

111,300

ریال عربستان

300,410

ریال قطر

320,200

ریال عمان

2,922,900

دینار کویت

3,671,500

دینار بحرین

2,984,900

رینگیت مالزی

270,400

بات تایلند

34,770

دلار هنگ کنگ

144,600

روبل روسیه

14,030

منات آذربایجان

661,900

درام ارمنستان

2,950

لاری گرجستان

416,400

سوم قرقیزستان

12,870

سامانی تاجیکستان

122,400

منات ترکمنستان

322,900
