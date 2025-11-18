مردم با دست خالی خودروی سقوط کرده را بیرون کشیدند! +فیلم

ویدیویی از کار گروهی جمعی از مردم تایلند در شبکه‌های اجتماعی داغ شده است.

در این ویدیو دیده می‌شود که گروهی از مردم، پیر و جوان و مادری با فرزند در بغل، با طناب خودرویی را که به ته دره سقوط کرده، بیرون می‌کشند.

دیلی میل این ویدیو را همراه با ضرب‌المثل انگلیسی «کار گروهی نتیجه رویایی به همراه می‌آورد.» احتمالا معادل این مصرع حافظ: «آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت»