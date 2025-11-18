خبرگزاری کار ایران
مردم با دست خالی خودروی سقوط کرده را بیرون کشیدند! +فیلم

ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده که نشان می‌دهد جمعی از مردم، پیر و جوان، حتی مادری با فرزند در بغل، با طناب خودرویی را از ته دره بیرون می‌کشند.

ویدیویی از کار گروهی جمعی از مردم تایلند در شبکه‌های اجتماعی داغ شده است.

در این ویدیو دیده می‌شود که گروهی از مردم، پیر و جوان و مادری با فرزند در بغل، با طناب خودرویی را که به ته دره سقوط کرده، بیرون می‌کشند.

دیلی میل این ویدیو را همراه با ضرب‌المثل انگلیسی «کار گروهی نتیجه رویایی  به همراه می‌آورد.» احتمالا معادل این مصرع حافظ: «آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت»

منبع ایندیپندنت
انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
