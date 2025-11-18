سیدعباس سجادی، پژوهشگر و کارشناس موسیقی و ترانه با ذکر یک خاطره به شایعه تکراری درباره زنده‌یاد استاد محمدرضا شجریان پاسخ داد و گفت: در یک جلسه خصوصی در دفتر مدیرعامل خانه موسیقی محمدرضا شجریان جمله‌ای مهم و اساسی را بیان می‌کند که من به خاطر کارهایی که کردم شجریان نشدم، بلکه این اتفاق به خاطر کارهایی که نکردم رخ داد.

سجادی در ادامه گفت: خیلی‌ها مرحوم شجریان را متهم می‌کنند که مسئول خانه‌نشینی اکبر گلپایگانی، ایرج و امثالهم شد اما اگر منصف باشیم می‌بینیم که این موضوع صحت ندارد، درست است که پس از انقلاب شرایط ابراز هنر برای اقای شجریان فراهم شد اما مسئول کار نکردن دیگران او نبوده است. اما من هم معتقدم دست‌هایی در کار بوده که این ماجرا را پیش از انقلاب شروع کرده بودند که یک نسل نو و جدید در موسیقی آوازی و موسیقی ایرانی ایجاد شود. یکی از کسانی که در این زمینه بسیار موثر بود و نگاهی ایدئولوژیک در این حوزه داشت، زنده‌یاد امیرهوشنگ ابتهاج (سایه) بود و ایشان تا روزهای آخر عمرشان یک انسان ایدئولوژیک ماند.