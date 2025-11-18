خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شجریان واقعاً ایرج و گلپا را خانه‌نشین کرد؟

شجریان واقعاً ایرج و گلپا را خانه‌نشین کرد؟
کد خبر : 1715885
لینک کوتاه کپی شد.

سیدعباس سجادی خاطره‌ای درباره یک جمله تاثیرگذار محمدرضا شجریان در یک جلسه خصوصی نقل کرد و به یک شایعه عجیب درباره این خواننده بزرگ موسیقی سنتی کشورمان پاسخ داد.

سیدعباس سجادی، پژوهشگر و کارشناس موسیقی و ترانه  با ذکر یک خاطره به شایعه تکراری درباره زنده‌یاد استاد محمدرضا شجریان پاسخ داد و گفت: در یک جلسه خصوصی در دفتر مدیرعامل خانه موسیقی محمدرضا شجریان جمله‌ای مهم و اساسی را بیان می‌کند که من به خاطر کارهایی که کردم شجریان نشدم، بلکه این اتفاق به خاطر کارهایی که نکردم رخ داد.

سجادی در ادامه گفت: خیلی‌ها مرحوم شجریان را متهم می‌کنند که مسئول خانه‌نشینی اکبر گلپایگانی، ایرج و امثالهم شد اما اگر منصف باشیم می‌بینیم که این موضوع صحت ندارد، درست است که پس از انقلاب شرایط ابراز هنر برای اقای شجریان فراهم شد اما مسئول کار نکردن دیگران او نبوده است. اما من هم معتقدم دست‌هایی در کار بوده که این ماجرا را پیش از انقلاب شروع کرده بودند که یک نسل نو و جدید در موسیقی آوازی و موسیقی ایرانی ایجاد شود. یکی از کسانی که در این زمینه بسیار موثر بود و نگاهی ایدئولوژیک در این حوزه داشت، زنده‌یاد امیرهوشنگ ابتهاج (سایه) بود و ایشان تا روزهای آخر عمرشان یک انسان ایدئولوژیک ماند.

منبع اطلاعات آنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب