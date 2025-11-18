شجریان واقعاً ایرج و گلپا را خانهنشین کرد؟
سیدعباس سجادی خاطرهای درباره یک جمله تاثیرگذار محمدرضا شجریان در یک جلسه خصوصی نقل کرد و به یک شایعه عجیب درباره این خواننده بزرگ موسیقی سنتی کشورمان پاسخ داد.
سجادی در ادامه گفت: خیلیها مرحوم شجریان را متهم میکنند که مسئول خانهنشینی اکبر گلپایگانی، ایرج و امثالهم شد اما اگر منصف باشیم میبینیم که این موضوع صحت ندارد، درست است که پس از انقلاب شرایط ابراز هنر برای اقای شجریان فراهم شد اما مسئول کار نکردن دیگران او نبوده است. اما من هم معتقدم دستهایی در کار بوده که این ماجرا را پیش از انقلاب شروع کرده بودند که یک نسل نو و جدید در موسیقی آوازی و موسیقی ایرانی ایجاد شود. یکی از کسانی که در این زمینه بسیار موثر بود و نگاهی ایدئولوژیک در این حوزه داشت، زندهیاد امیرهوشنگ ابتهاج (سایه) بود و ایشان تا روزهای آخر عمرشان یک انسان ایدئولوژیک ماند.