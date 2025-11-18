خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نانسی عجرم خواننده یک انیمیشن ایرانی شد!

نانسی عجرم خواننده یک انیمیشن ایرانی شد!
کد خبر : 1715879
لینک کوتاه کپی شد.

ستاره موسیقی عرب «نانسی عجرم» در اکران حوزه کشورهای عرب انیمیشن «پسر دلفینی ۲» رسما به عنوان خواننده تیتراژ انتخاب شده و این همکاری در اکران انیمیشن ایرانی در جده عربستان رونمایی خواهد شد.

 نسخه جهانی «پسر دلفینی 2»، این انیمیشن ایرانی، 8 ژانویه در جده عربستان و به مرور در کشورهای عربی اکران خواهد شد تا ورژن جهانی این انیمیشن موفق، رونمایی شود.

«پسر دلفینی» در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم پویانمایی (انیمیشن) شد. بخش پخش عربی این اثر که با مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی تهیه و تولید شده است، از سوی کمپانی Sky Frame (که در اقصی نقاط جهان دفتر فعال دارد)، به کمپانی اماراتی PHF واگذار شده است.

این شرکت، نانسی عجرم معروف‌ترین خواننده جهان عرب را برای اکران بخش عرب رسماً به‌عنوان خواننده انتخاب کرده است که با دو قطعه در این انیمیشن ایرانی حضور دارد و کلیه هزینه‌های این انتخاب هیجان‌انگیز را متقبل شده‌اند.

 

منبع بیلبورد
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ