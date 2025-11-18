بهترین ادویه برای کاهش درد مفاصل

با تغییر دمای هوا در فصل پاییز، دردهای عضلانی و مفصلی تشدید می‌شوند. به‌خصوص افرادی که از بیماری‌های مزمن اسکلتی-عضلانی مانند آرتروز، آرتریت روماتوئید و فیبرومیالژیا رنج می‌برند، بیشتر تحت تأثیر این تغییرات آب و هوایی قرار می‌گیرند.

سفتی عضلات و مفاصل، درد و احساس خستگی عمومی، از جمله شکایات رایجی هستند که با فرا رسیدن پاییز افزایش می‌یابند. اما چرا در پاییز دردها بیشتر می‌شوند و برای پیشگیری از این عوارض چه کارهایی می‌توان انجام داد؟ برای یافتن پاسخ این سؤالات، به سراغ دکتر بشری شیرین آخیسکا (Büşra Şirin Ahısha)، متخصص فیزیوتراپی در بیمارستان آموزشی و تحقیقاتی فیزیوتراپی و توانبخشی استانبول رفته‌ایم. هوای سرد، ماشه درد را می‌کشد دکتر آخیسکا توضیح می‌دهد: «با شروع پاییز، نه تنها دمای هوا، بلکه فشار اتمسفر نیز دچار نوسان می‌شود. این تغییرات فشار باعث منبسط شدن بافت‌ها و در نتیجه، افزایش فشار روی مفاصل می‌گردد. از سوی دیگر، افزایش رطوبت هوا باعث از دست رفتن بیشتر گرمای سطح بدن شده و اسپاسم‌های عضلانی را تحریک می‌کند. هوای سردتر، جریان خون به عضلات و مفاصل را کاهش داده و منجر به تنش و از دست رفتن انعطاف‌پذیری می‌شود. این مکانیسم‌ها به‌ویژه در افرادی که بیماری‌های مزمن اسکلتی-عضلانی دارند، می‌تواند درد را افزایش دهد.»

شدت درد بیشتر می‌شود

این متخصص فیزیوتراپی با اشاره به اینکه کاهش قرار گرفتن در معرض نور خورشید باعث افت سطح سروتونین (معروف به هورمون شادی) می‌شود، می‌افزاید: «این مسئله می‌تواند آستانه تحمل درد را پایین آورده و باعث شود فرد، درد را با شدت بیشتری احساس کند.»

توصیه‌های متخصص برای رهایی از درد

دکتر آخیسکا تأکید می‌کند که با ایجاد تغییرات کوچک در سبک زندگی، می‌توان تا حد زیادی از دردهای عضلانی و مفصلی پیشگیری کرد و توصیه‌های زیر را ارائه می‌دهد:

شروع روز با حرکات کششی: روز خود را با چند دقیقه حرکات کششی در صبح آغاز کنید.

حفظ دمای بدن: هنگام خروج از خانه، لباس‌های چندلایه بپوشید تا دمای بدن خود را حفظ کنید. گرم نگه داشتن نواحی که در آن‌ها درد مزمن دارید، مانند زانو، مچ، کمر و گردن، بسیار مهم است. لباس‌هایی را انتخاب کنید که ضدباد بوده و باعث تعریق بیش از حد نشوند.

خواب کافی و باکیفیت: خواب مناسب برای عملکرد سیستم ایمنی و حفظ تعادل هورمونی و روانی ضروری است.

توجه به تغذیه: به رژیم غذایی خود دقت کنید و در صورت لزوم، با مشورت پزشک از مکمل‌های ویتامینی استفاده نمایید.

اهمیت ویتامین D: کمبود ویتامین D می‌تواند باعث خستگی، ضعف و دردهای گسترده عضلانی و مفصلی شود. بنابراین سطح ویتامین D خود را بررسی کرده و طبق تجویز پزشک، مکمل مصرف کنید.

پیاده‌روی ۴۵ دقیقه‌ای، معادل یک دارو

دکتر آخیسکا با تأکید بر اینکه حداقل ۳ روز پیاده‌روی ۳۰ تا ۴۵ دقیقه‌ای در هفته در هوای آزاد، هم به حفظ تحرک مفاصل و هم به کاهش سطح استرس کمک می‌کند، می‌گوید:

ورزش‌هایی مانند پیلاتس، یوگا و شنا را که انعطاف‌پذیری شما را حفظ کرده و برای سلامت ستون فقرات مفید هستند، انتخاب کنید.

قبل از شروع ورزش، حداقل ۱۰ دقیقه را به گرم کردن و انجام حرکات کششی اختصاص دهید.

به سیگنال‌های بدن خود گوش دهید؛ اگر بعد از یک حرکت خاص دچار درد شدید می‌شوید، آن حرکت را از برنامه ورزشی خود حذف کنید.

زنجبیل و زردچوبه درد را تسکین می‌دهند

این متخصص فیزیوتراپی برای کاهش درد، توصیه‌های تغذیه‌ای زیر را نیز ارائه می‌دهد: «مصرف مواد غذایی مانند سبزیجات برگ سبز، ماهی، روغن زیتون، بذر کتان و گردو به دلیل خاصیت ضدالتهابی شناخته شده‌اند. علاوه بر این، مصرف زنجبیل، زردچوبه و چای سبز نیز با اثرات ضدالتهابی و تسکین‌دهنده درد، می‌تواند برای کاهش شکایات عضلانی و مفصلی شما مفید باشد.»

