دریای خزر در بابلسر و نوشهر ۱۵ متر عقب‌نشینی کرد!

دریای خزر در بابلسر و نوشهر ۱۵ متر عقب‌نشینی کرد!
مدیر اسبق مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریا گفت: ادعای پس‌روی آب دریای خزر غیرکارشناسی است اساس علمی ندارد و برای تخریب ذهن مردم منتشر می‌شود.

خوشروان عنوان کرد: بسته‌ به شیوع توپوگرافی در بخش‌های مختلف ساحلی دریای خزر میزان عقب‌نشینی ساحل در مناطق مختلف متفاوت است. در برخی مناطق مانند بندرترکمن ۱۰۰ متر در سال و در سواحلی مانند بابلسر یا نوشهر ۱۰تا۱۵متر عقب‌نشینی دارد. این فرایند چرخه‌ای است وبرمرور زمان چرخه تداوم دارد.

خزر با داشتن ۸۰ هزار کیلومتر مکعب آب حتی در بدترین شرایط خود در ۱۰ هزار‌سال پیش که سطح تراز آن به منفی ۷۰ رسید هرگز از بین نرفت.

تنها نگرانی درباره خزر اقدامات انسان است که پساب‌های صنعتی، فاضلاب خانگی و انواع آلاینده‌ها را وارد این پهنه آبی می‌کند.

 

