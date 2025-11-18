خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ده‌ها آتش‌سوزی پست‌های توزیع برق فشار قوی در ناحیه جنوبی فلسطین‌ اشغالی + فیلم

ده‌ها آتش‌سوزی پست‌های توزیع برق فشار قوی در ناحیه جنوبی فلسطین‌ اشغالی + فیلم
کد خبر : 1715632
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه های رژیم صهیونیستی گزارشی از یک حادثه آتش‌سوزی به علت خطای ولتاژ بالا برق در شهر عسقلان فلسطین اشغالی منتشر کردند. در پی این حادثه که منشا اصلی آن یک پست برق فشار قوی منطقه ای بوده علاوه بر قطع گسترده برق در این منطقه، ساختمان های اطراف نیز دچار حریق شد. به علت دود سنگین این آتش‌سوزی نیروهای امدادی همزمان با تلاش برای اطفای حریق، کلیه ساختمان‌های اطراف را تخلیه کردند. بنا بر گزارشات و اخبار منتشر شده در رسانه‌ها عبری زبان، در دو هفته گذشته ده‌ها حادثه با منشأ اختلال در تجهیزات توزیع برق در ناحیه جنوب رژیم صهیونیستی رخ داده و منبع این اختلالات تاکنون برای متخصصین حوزه برق ناشناخته مانده است.

منبع تسنیم
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ