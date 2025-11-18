دهها آتشسوزی پستهای توزیع برق فشار قوی در ناحیه جنوبی فلسطین اشغالی + فیلم
رسانه های رژیم صهیونیستی گزارشی از یک حادثه آتشسوزی به علت خطای ولتاژ بالا برق در شهر عسقلان فلسطین اشغالی منتشر کردند. در پی این حادثه که منشا اصلی آن یک پست برق فشار قوی منطقه ای بوده علاوه بر قطع گسترده برق در این منطقه، ساختمان های اطراف نیز دچار حریق شد. به علت دود سنگین این آتشسوزی نیروهای امدادی همزمان با تلاش برای اطفای حریق، کلیه ساختمانهای اطراف را تخلیه کردند. بنا بر گزارشات و اخبار منتشر شده در رسانهها عبری زبان، در دو هفته گذشته دهها حادثه با منشأ اختلال در تجهیزات توزیع برق در ناحیه جنوب رژیم صهیونیستی رخ داده و منبع این اختلالات تاکنون برای متخصصین حوزه برق ناشناخته مانده است.