کدام کشورها تمیزترین قطارهای جهان را دارند؟

از قطارهای بی‌عیب و نقص لوکزامبورگ گرفته تا تمیز کردن هفت دقیقه‌ای شینکانسن ژاپن، این قطارها استانداردهای جهانی پاکیزگی را رعایت می‌کنند.

راه‌آهن ملی لوکزامبورگ؛ فوق‌العاده تمیز

قطارهای لوکزامبورگ با نظافت و نگهداری‌شان مشهور هستند. بلیط‌ها رایگان هستند که موجب افزایش مسافران و الهام‌بخش استانداردهای بالای بهداشت در قطارها و ایستگاه‌ها می‌شود. فناوری پیشرفته نظافت، قطارها را بی‌عیب و نقص نگه می‌دارد.

شینکانسن ژاپن؛ معجزه هفت دقیقه‌ای

قطارهای سریع‌السیر ژاپنی، به ویژه شینکانسن، تنها در هفت دقیقه بین سفرها تمیز و ضدعفونی می‌شوند. کارکنان آموزش‌دیده، داخل و خارج را کاملا تمیز می‌کنند و هر بار محیط تمیز را برای مسافران تضمین می‌کنند.

دویچه بان، آلمان؛ نظافت سختگیرانه

شرکت راه‌آهن آلمان از برنامه‌های نظافت سختگیرانه و محصولات سازگار با محیط زیست در قطارهای خود استفاده می‌کند. گروه‌های ویژه‌ای در مراکز اصلی برای حفظ کیفیت هوای تازه و بهداشت، از جمله شست‌وشوی منظم فرش و نگهداری صندلی‌ها، فعالیت می‌کنند.

راه آهن پرسرعت چین؛ نظافت خودکار و نیمه خودکار

شبکه گسترده چین از تی‌کشی رباتیک، ضدعفونی با نور فرابنفش و مدیریت هوشمند زباله در قطارها استفاده می‌کند. این فناوری‌ها، جابجایی سریع و استانداردهای بالای بهداشت را در مسیرهای شلوغ تضمین می‌کنند.

راه‌آهن هند؛ ابتکاراتی برای قطارهای بدون آلایندگی

راه‌آهن هند متعهد به سفر با قطارهای پاک‌تر است و ابتکاراتی مانند تمیز کردن مکانیزه توالت‌ها، کاهش زمان سرویس بهداشتی به کمتر از یک دقیقه و افزایش دفعات تمیز کردن و بهبود بهداشت کلی واگن‌ها را اجرا است.

یورواستار، بریتانیا و اروپا؛ آگاهی عمومی و پاکیزگی

یورواستار با نظافت گسترده روزانه و پویش‌های مبارزه با زباله‌ریزی، پاکیزگی بالایی را حفظ می‌کند. این شرکت، محیطی بهداشتی را در قطارهای پرسرعت خود که شهرهای بزرگ اروپایی را به هم متصل می‌کنند، تضمین می‌کند.

قطار کانادا؛ پروتکل‌های دقیق نظافت

سایت ویونیوز گزارش کرد، قطار VIA Rail کانادا بر نظافت گسترده برنامه‌ریزی‌شده، مدیریت پسماند و ضدعفونی، به‌ویژه پس از همه‌گیری ویروس کرونا، تمرکز دارد. این شرکت از سیستم‌های نظافت پیشرفته برای تضمین سلامت و آسایش مسافران استفاده می‌کند.

منبع ايسنا

انتهای پیام/