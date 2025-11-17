لکه انار با چه چیزی پاک می شود؟

آب یا دانه‌های انار اگر روی لباس، مبل یا فرش بریزد، به‌سرعت لکه‌ای قرمز یا بنفش ایجاد می‌کند که با شست‌وشوی معمولی از بین نمی‌رود. رنگدانه‌ی طبیعی موجود در انار (آنتوسیانین) به‌راحتی در بافت پارچه نفوذ کرده و ماندگار می‌شود. با این حال، اگر سریع اقدام کنید، می‌توانید بدون نیاز به مواد شیمیایی قوی، آن را پاک کنید.

در ادامه، روش‌های کاربردی و بی‌خطر برای پاک کردن لکه رنگ انار از روی لباس، مبل و فرش را مرحله‌به‌مرحله بررسی می‌کنیم.

پاک کردن لکه رنگ انار از روی لباس

اقدام فوری: ابتدا لکه را با دستمال سفید و تمیز خشک کنید تا مایع اضافی گرفته شود.

شست‌وشو با آب سرد: لباس را در آب سرد بخیسانید تا از تثبیت رنگ جلوگیری شود.

استفاده از آب‌لیمو یا سرکه سفید: چند قطره روی لکه بریزید و بعد از ۵ دقیقه بشویید.

پودر لباسشویی یا مایع ظرفشویی: کمی از آن را روی لکه بزنید و با برس نرم یا دست مالش دهید، سپس آبکشی کنید.

روش تکمیلی: اگر لکه ماند، از ترکیب جوش‌شیرین و آب (خمیر نرم) استفاده کنید و اجازه دهید ۱۵ دقیقه بماند، سپس بشویید.

پاک کردن لکه رنگ انار از روی مبل

پاک کردن سریع مایع: با دستمال سفید تمیز، مایع را بدون مالش از روی سطح بردارید.

محلول آب و سرکه: یک قاشق سرکه را در نصف لیوان آب حل کرده و با اسفنج روی لکه بمالید.

تمیز کردن با کف صابون: کمی مایع ظرفشویی را با آب گرم مخلوط کرده و فقط کف آن را روی لکه بزنید.

خشک کردن: با حوله خشک، رطوبت را بگیرید و اجازه دهید مبل در هوای آزاد خشک شود.

نکته: قبل از استفاده از هر محلول، ابتدا آن را روی بخش کوچکی از مبل امتحان کنید تا تغییر رنگ ایجاد نشود.

پاک کردن لکه رنگ انار از روی فرش

جذب مایع: ابتدا با دستمال خشک، مایع اضافی را بگیرید.

محلول آب و جوش‌شیرین: یک قاشق جوش‌ شیرین را در نصف لیوان آب ولرم حل کرده و با پارچه روی لکه بمالید.

استفاده از سرکه سفید: در صورت باقی‌ماندن اثر رنگ، چند قطره سرکه اضافه و با دستمال سفید پاک کنید.

خشک کردن فرش: در انتها با پارچه خشک یا سشوار روی حرارت ملایم، محل را خشک کنید.

جمع‌بندی

پاک کردن لکه رنگ انار از روی لباس، مبل و فرش نیازمند سرعت عمل و استفاده از مواد طبیعی مانند سرکه، آب‌لیمو و جوش‌ شیرین است. اگر به‌موقع اقدام کنید، نیازی به مواد شیمیایی قوی نخواهید داشت.

به یاد داشته باشید همیشه قبل از استفاده از هر ماده پاک‌کننده، آن را روی قسمت کوچکی از پارچه امتحان کنید.

منبع همشهری

