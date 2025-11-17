خبرگزاری کار ایران
اولین مسافران تاکسی هوایی در 17 دقیقه به مقصد رسیدند

اولین مسافران تاکسی هوایی در 17 دقیقه به مقصد رسیدند
رسانه‌های اماراتی از پرواز نخستین تاکسی هوایی با سرنشین در دبی با کمک یک شرکت آمریکایی خبر دادند.

 رسانه‌های اماراتی اعلام کردند اداره راه و ترابی دبی با همکاری یک شرکت آمریکایی توانست نخستین پرواز سرنشین دار را به انجام برساند.

بنابر این گزارش، اداره راه و ترابری دبی با کمک شرکت امریکایی «جوبی اویشن» (Joby Aviation) توانست نخستین پرواز سرنشین دار برقی را برای برخاستن و فرود میان دو منطقه مختلف در دبی به انجام برساند. طبق این گزارش، این تاکسی هوایی برقی موفق شد تا از محل آزمایش شرکت آمریکایی جوبی در «مرغم» در دبی به فرودگاه بین المللی آلمکتوم تنها در مدت زمانی ۱۷ دقیقه برود.

طبق این گزارش، با این پرواز، شرکت آمریکایی جوبی نخستین شرکتی در جهان شد که توانست یک تاکسی برقی سرنشین دار را در جهان میان دو نقطه در داخل کشور امارات متحده عربی به پرواز در بیاورد.

طبق گزارش امارات الیوم، اداره راه و ترابری دبی همچنین از تکمیل ۶۰ درصد از کار ساخت نخستین ایستگاه مخصوص به تاکسی هوایی، در نزدیکی فرودگاه دبی خبر داد که از سوی شرکت بریتانیایی « Skyports Infrastructure»  در حال انجام است؛ به طوری که بنابر این گزارش، کار ساخت این ایستگاه که نخستین در نوع خود در جهان محسوب می‌شود، به بالاترین حد خود رسیده است.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
