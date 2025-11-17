مجید واشقانی، دنبال وایرال شدن و دیگر هیچ!

برنامه «رُک» قرار است فضایی آزاد برای روایت‌های صریح و شفاف مهمانان و چهره‌ها باشد. مجید واشقانی ابتدا میزبان بازیگران و اهالی هنر بود، اما در میانه راه بخش سیاسی نیز به «رُک» اضافه شد و واشقانی با چهره‌های سیاسی مانند صادق زیباکلام، بیژن عبدالکریمی و مهدی مطهرنیا، به گفت‌وگو نشست و مصاحبه آنان نیز سروصدایی به راه انداخت. واشقانی تجربه و تخصصی در زمینه سیاست ندارد؛ بنابراین نه تنها نمی‌تواند تحلیل‌ها یا اظهارنظرهای معتبری داشته باشد، بلکه حتی در مقام مجری نیز نمی‌تواند بحث را به شیوه اصولی هدایت کند.

گفت‌وگو با هانی کُرده مجید واشقانی بعد از گفت‌وگو با بازیگران، مجریان و چهره‌های سیاسی، مقابل «هانی کُرده» که به عنوان یکی از اشرار و لات‌های معروف شناخته می‌شود، قرار گرفته و با او گفت‌وگو کرده است. فارغ از حذف برنامه از خروجی کانال، با توجه به چارچوب و فضای «رُک»، حضور شخصیتی مانند «هانی کُرده» در برنامه چه ضرورت و توجیهی دارد؟ «رُک» برنامه‌ای تخصصی برای تحلیل و آسیب‌شناسی مسائل نیست، در این شرایط دعوت از چنین مهمانی چه آورده‌ای برای مخاطبان و برنامه خواهد داشت؟

نقطه‌ای تاریک در کارنامه اجرا آن طور که به وضوح پیداست، مهم‌ترین هدف سازندگان «رُک» دیده شدن برنامه و ایجاد جنجال است. مجید واشقانی نیز در مقام مجری این برنامه، برای محقق شدن هدف «رُک» از هیچ تلاشی فرو گذار نمی‌کند! واشقانی معمولا از همان ابتدا سراغ حواشی زندگی مهمان می‌رود و با زنده کردن جنجال‌های گذشته، گفت‌وگو را به جریان می‌اندازد. زمانی که بحث شکل گرفت، او با پرسیدن سوالات متعدد درباره جزئیات به داغ‌تر شدن هرچه بیشتر بحث دامن می‌زند تا زمینه برای به راه افتادن جنجال، تمام و کمال فراهم شود. این روال حتما لایک، بازدید و دیده شدن برنامه را تامین کند، اما بی‌شک کمکی به تقویت جایگاه حرفه‌ای مجید واشقانی نخواهد کرد و او را مورد انتقاد نیز قرار داده است. نام مجید واشقانی پیش از این با مسابقات مافیایی بر سر زبان‌ها بود و حالا نوبت به سروصدای «رُک» رسیده است. برنامه‌ای که صرفا روی حواشی و جنجال بنا شده است، موفقیتی در کارنامه این بازیگر محسوب نخواهد شد.

جایی برای چهره‌های پرحاشیه اگر اسامی مهمانان برنامه «رُک» را مرور کنیم، غالبا با فهرستی مواجه خواهیم شد از چهره‌های پرحاشیه که در مقطعی به واسطه جنجال‌های زندگی شخصی‌شان مورد توجه بوده‌اند و اکنون دیگر از آن دوران فاصله گرفته‌اند. بهاره رهنما، ژیلا صادقی، رابعه اسکویی، علی صبوری، حسام نواب‌صفوی، مریم امیرجلالی، نفیسه روشن، شهرام شکوهی و مهراد جم در «رُک» حاضر شدند و جز حاشیه‌ و جنجال‌های گذشته، حرفی برای گفتن نداشتند. نتیجه؛ گفت‌وگوهایی پرسروصدا و سطحی بوده که دیده شدن برنامه را تضمین کرده و برای دقایقی توجه کاربران اینستاگرام را جلب کرده است.

منبع خراسان

انتهای پیام/