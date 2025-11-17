تحقیقات جدید نشان می‌دهند در روزنامه‌های آمریکایی، درصد قابل توجهی از مقالات به‌صورت کامل یا جزئی با هوش مصنوعی تولید می‌شود و اغلب این موضوع به مخاطب اعلام نمی‌شود.

پژوهشی دیگر نشان می‌دهد روزنامه‌نگاران در حال تعریف «تغییر کنترل‌شده» برای استفاده از ابزارهای مولد AI‌اند: یعنی تدوین دستورالعمل، آزمایش ابزارها و ارزیابی محدودیت‌های آن‌ها برای حفظ اثربخشی و اخلاق حرفه‌ای.

نگرانی نسبت به گسترش اطلاعات نادرست (disinformation) با استفاده از AI نیز وجود دارد؛ بسیاری از خبرنگاران معتقدند که هوش مصنوعی می‌تواند ریسک گسترش محتوای غلط را افزایش دهد.

در سطح تحقیقات علمی، گزارشی آمده که نشان می‌دهد نسل جدید «LLM» (مدل‌های زبانی بزرگ) در تولید خبر استفاده می‌شوند، به خصوص در روزنامه‌های محلی یا دانشگاهی، که این روند باعث کاهش تنوع سبک نوشتاری و متمرکز شدن سبک‌ها شده است.

