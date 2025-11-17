نرخ تورم تا پایان سال چقدر میشود؟
حسین درودیان، علت اصلی رشد تورم طی ماههای اخیر را رفتار نرخ ارز و عبور آن از مرز ۱۰۰ هزار تومان دانست و پیشبینی کرد که سقف تورم تا پایان سال حدود ۴۰ درصد خواهد بود.
با وجود جهش تورم در مهرماه و عبور نرخ ارز از مرز ۱۰۰ هزار تومان، یک پژوهشگر اقتصادی هشدار داد که هرچند شدت تورم در ماههای آینده کاهش مییابد، اما سطح بالای قیمتها همچنان ادامه خواهد داشت. اگر فروش نفت تغییر نکند، سقف تورم امسال حدود ۴۰ درصد میماند، اما هرگونه تنش سیاسی یا اقتصادی میتواند شب عید را دوباره در معرض موج تازهای از تورم قرار دهد.
وی اظهار کرد: قیمتها در مجموع همواره روند افزایشی دارند، چون تورم در کشور مثبت است، اما در مهرماه شاهد افزایش قابل توجهی در نرخ تورم بودیم و این نرخ به بالای پنج درصد رسید که معادل سالانه آن بیش از ۶۰ درصد میشود.
درودیان با اشاره به اینکه معمولاً چنین تورمهایی ریشه در اختلالات کلی اقتصاد و دارای جنبههای سیاسی است گفت: من فکر میکنم این وضعیت را میتوان در زمره تبعات انتظاری و روانی جنگ اخیر و اعمال مکانیزم ماشه دانست.
او درباره اثر افزایش تسهیلات و وامهایی نظیر وام ازدواج بر تورم توضیح داد: محدودیتهایی که در اعتبارات بانکی اعمال شد، اثر قابلتوجهی بر نرخ تورم نداشت. گرچه تورم صرفا در سال ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرد، ولی بررسیها نشان میدهد کاهش نرخ تورم متناسب با آن محدودیتهای پولی و اعتباری نبود و اثرگذاری نسبتا کمی داشت. به هر حال به نظر میآید همیشه در اقتصاد مسئله بقا نسبت به بقیه مسائل اولویت دارد.
این پژوهشگر اقتصاد با ابراز این عقیده که بعد از وقوع جنگ ۱۲ روزه در خردادماه تا حدودی جهت گیری سیاستها به این سمت تغییر کرده است، درباره احتمال افزایش دوباره تورم در نیمه دوم سال و شب عید نیز گفت: اگر روند صادرات نفت کشور به همین شیوه ادامه داشته باشد، فشاری که از ناحیه ارز در ماههای اخیر وجود داشت، احتمالاً تخفیف پیدا میکند.
وی تاکید کرد: احتمالا نرخ تورم ماهانه در ماههای آینده کمتر از مهرماه باشد، اما در مجموع سطح تورم همچنان بالای ۴۰ درصد باقی خواهد ماند و نسبت به سال گذشته هم افزایش دارد. تورم بالا ادامه خواهد داشت، اما نه با شدت دو ماه اخیر.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاستهای مؤثر در کنترل قیمتها نیز اظهار کرد: شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاب میکند که با سطح بالایی از تورم مواجه باشیم. تلاشها برای کاهش جدی تورم احتمالاً نتیجه قابلتوجهی نخواهد داشت و بهتر است رویکرد سیاستگذاران به سمت مدیریت آثار و عوارض تورم برود. در واقع باید نوعی همزیستی با تورم بالا شکل بگیرد.
درودیان در پایان درباره پیشبینی خود از تورم تا پایان سال گفت: در ماههای باقیمانده از سال، نرخ تورم ماهانه بین سه تا چهار درصد خواهد بود و در مجموع پیشبینی میشود تورم سالانه حدود ۴۰ درصد باشد. این رقم نسبت به سال گذشته افزایش قابلتوجهی دارد، اما در صورتی که وضعیت فروش نفت تغییر نکند، همان سقف ۴۰ درصد میتواند حفظ شود. البته وقایع سیاسی و اجتماعی غیرقابل پیشبینی، مثل جنگ، میتوانند این تعادل را بهطور کامل بر هم بزند.