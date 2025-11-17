خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قدیمی‌ترین RNA دنیا از بقایای ماموتی ۴۰هزار ساله استخراج شد

قدیمی‌ترین RNA دنیا از بقایای ماموتی ۴۰هزار ساله استخراج شد
کد خبر : 1715118
لینک کوتاه کپی شد.

دانشمندان موفق شدند قدیمی‌ترین RNA دنیا را از بقایای ماموت یخ‌زده‌ای به نام «یوکا» استخراج کنند؛ نمونه‌ای که نزدیک به ۴۰هزار سال در خاک همیشه منجمد سیبری حفظ شده بود. یوکا که بهترین نمونه ماموت پشمالوی کشف‌شده تاکنون است، ابتدا ماده‌ای جوان تصور می‌شد که احتمالاً در ۶ تا ۸ سالگی بر اثر حمله شیرهای غارنشین کشته شد.

آران‌ای درباره ژن‌های فعال هنگام مرگ حیوان و سوخت‌وساز ماهیچه‌هایش اطلاعات تازه ارائه و نشان داد که یوکا در واقع نر بوده است. هرچند RNA به‌دست‌آمده به‌طور مستقیم برای احیای ماموت‌ها کاربرد ندارد، می‌تواند بینش‌هایی درباره کنترل ژنتیکی ویژگی‌هایی مانند پشم ماموت ارائه دهد.

منبع خبرگزاری دانشجو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ