قدیمیترین RNA دنیا از بقایای ماموتی ۴۰هزار ساله استخراج شد
دانشمندان موفق شدند قدیمیترین RNA دنیا را از بقایای ماموت یخزدهای به نام «یوکا» استخراج کنند؛ نمونهای که نزدیک به ۴۰هزار سال در خاک همیشه منجمد سیبری حفظ شده بود. یوکا که بهترین نمونه ماموت پشمالوی کشفشده تاکنون است، ابتدا مادهای جوان تصور میشد که احتمالاً در ۶ تا ۸ سالگی بر اثر حمله شیرهای غارنشین کشته شد.
آرانای درباره ژنهای فعال هنگام مرگ حیوان و سوختوساز ماهیچههایش اطلاعات تازه ارائه و نشان داد که یوکا در واقع نر بوده است. هرچند RNA بهدستآمده بهطور مستقیم برای احیای ماموتها کاربرد ندارد، میتواند بینشهایی درباره کنترل ژنتیکی ویژگیهایی مانند پشم ماموت ارائه دهد.