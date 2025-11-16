مصرف هر روز پودر پروتئین چقدر خطرناک است؟

متخصصان تغذیه می‌گویند پاسخ ساده نیست زیرا نیاز پروتئینی افراد، کیفیت مکمل‌ها و نبود نظارت رسمی بر پودرهای موجود در بازار، جواب را کمی پیچیده‌ می‌کند.

پودر پروتئین مکملی است به شکل پودر که از منابع حیوانی (مانند وی (Whey) یا همان پروتئین آب‌پنیر) یا گیاهی (مانند سویا یا نخود) تهیه می‌شود و بسته به محصول، ممکن است حاوی شیرین‌کننده‌، طعم‌دهنده‌ و افزودنی‌های دیگر هم باشد.

برخلاف تصور رایج، همه افراد چه روزانه و چه به‌طور کلی، نیازی به مصرف پودر پروتئین ندارند. بنابراین مصرف آن تنها به برخی افراد که نیاز به پروتئین بیشتری دارند یا نمی‌توانند پروتئین مورد نیاز روزانه‌شان را تنها از غذا تامین کنند، توصیه می‌شود.

این افراد معمولا عبارتند از:

ورزشکاران یا افرادی که تمرین‌های مقاومتی شدید انجام می‌دهند

سالمندان در معرض کاهش توده عضلانی

گیاهخواران یا وگان‌هایی که به پروتئین بیشتری نیاز دارند

افراد در دوره نقاهت پس از بیماری، جراحی یا آسیب

افراد پرمشغله که نیاز به منبع پروتئین سریع و راحت دارند

افرادی که می‌خواهند وزن کم کنند، بدون اینکه عضله از دست بدهند

منبع ایسنا

انتهای پیام/