در حرکتی تحول‌آفرین و تاریخی، سازمان بین‌المللی یونبدو (UNEDBO) با همکاری دکتر رضا یادگاری و دکتر مهشید سنائی‌فرد – بنیان‌گذاران توسعه فرهنگی کارآفرینی در ایران و جهان از سال ۱۳۷۶ – از نخستین اپلیکیشن و چت‌بات هوشمند و کاملاً تخصصی در حوزه کارآفرینی، نوآوری و توسعه کسب‌وکار با نام Yadegari.ai رونمایی کرد.

این محصول پیشرفته، نه تنها یک اپلیکیشن آموزشی است؛ بلکه یک انقلاب دیجیتال در حوزه مشاوره کسب‌وکار، توسعه مهارت‌های مدیریتی، توانمندسازی کارآفرینان و رشد استارتاپ‌ها به‌شمار می‌رود.

نخستین پلتفرم هوشمند توسعه فرهنگ کارآفرینی در جهان از طریق وب‌سایت رسمی خود www.Yadegari.ai فعالیت می‌کند و به‌عنوان تنها پلتفرم بین‌المللی که به‌صورت تخصصی بر توسعه فرهنگ کارآفرینی متمرکز است، طراحی شده تاتفکر کارآفرینانه را تقویت کند و مسیر شروع و توسعه کسب‌وکار را تسهیل کندو از طرفی دسترسی همگانی به دانش مدیریتی را ممکن سازد.همچنین مشاوره تخصصی را با هوش مصنوعی در اختیار کاربران سراسر جهان قرار می دهد.

این سامانه با بهره‌گیری از مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی، مشاوره ۲۴ ساعته و شخصی‌سازی‌شده در حوزه‌های مدیریت، استراتژی، بازاریابی، برندینگ، توسعه بازار و جذب سرمایه ارائه می‌دهد.

نسل جدید مشاوره کارآفرینی با فناوری هوش مصنوعی Yadegari.ai به‌عنوان منتور دیجیتال، تجربه‌ای نو از مشاوره کارآفرینی را خلق کرده است. این پلتفرم به تحلیل داده‌های شخصی کاربران می‌پردازد و مسیر رشد فردی و سازمانی را مدل‌سازی می‌کند.همچنین از تجربیات و استراتژی کارآفرینان بزرگ ایران و جهان الگوبرداری می‌کند؛ در عین حال بهترین راهکارها را برای مدیران، استارتاپ‌ها، صاحبان ایده و کارآفرینان ارائه می‌دهد.

این فناوری پیشرفته، با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش خطاهای مدیریتی، تقویت مهارت‌های تصمیم‌گیری و سرعت‌بخشیدن به فرآیند رشد توسعه یافته است.

مأموریت بین‌المللی یونبدو، ایجاد دسترسی برابر به دانش کارآفرینی سازمان بین‌المللی یونبدو که سال‌هاست در حوزه‌های نوآوری، توسعه پایدار، اقتصاد دانش‌بنیان و کارآفرینی جهانی فعالیت می‌کند، می باشد و با حمایت از این پروژه، گامی بلند در جهت جهانی‌سازی مهارت‌های مدیریتی، دموکراتیک‌سازی دسترسی به دانش︎، ایجاد فرصت برابر برای کارآفرینان سراسر دنیا︎ و توسعه اکوسیستم جهانی نوآوری برداشته است.

لازم به ذکر است؛ نمایندگان یونبدو اعلام کردند که این پلتفرم قرار است به مرجع بین‌المللی آموزش و مشاوره کارآفرینی تبدیل شود. این اپلیکیشن تنها یک ابزار آموزشی نیست، بلکه یک اکوسیستم جامع رشد است که شامل:منابع معتبر آموزش مدیریت، مدل‌های کسب‌وکار و تحلیل‌های تخصصی، ابزارهای تصمیم‌گیری هوشمند، سیستم پیشرفته الگوسازی مسیر رشد ، شبکه‌سازی و توسعه مهارت‌های حرفه‌ای است.

گفتنی است ؛ دسترسی گسترده برای همه علاقه‌مندان به کارآفرینی این اپلیکیشن هم‌اکنون از طریق‌ وب‌سایت رسمی www.Yadegari.ai

کافه‌بازار،سیب‌اپ وفروشگاه‌های اپلیکیشن بین‌المللی در دسترس علاقه‌مندان، مدیران، استارتاپ‌ها، دانشجویان مدیریت و فعالان اقتصادی قرار دارد.همچنین اطلاعات تکمیلی درباره برنامه‌های بین‌المللی یونبدو از طریق وب‌سایت رسمی www.Unebdo.ws قابل مشاهده است.

منبع : بازار

انتهای پیام/