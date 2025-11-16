تخریب حوض تئاتر شهر تکذیب شد
در پی انتشار برخی شایعات در شبکههای اجتماعی درباره تخریب حوض محوطه تئاتر شهر، مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران این خبر را تکذیب کرد.
مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد که عملیات ساماندهی و بازطراحی حریم تئاتر شهر با درخواست مدیریت مجموعه تئاتر شهر و زیر نظر کارشناسان میراث فرهنگی در حال انجام است و هیچگونه اقدامی خارج از چارچوبهای کارشناسی صورت نگرفته است.
قمی در توضیحات خود با اشاره به تصویری ثبتشده از محوطه تئاتر شهر در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تأکید کرد: تمامی اخبار منتشرشده درباره تخریب یا حذف حوض تئاتر شهر کذب است و عملیات فعلی صرفاً بهمنظور بهسازی و ارتقای کیفی محوطه انجام میشود.
وی همچنین بر لزوم پرهیز از انتشار اخبار نادرست در فضای مجازی و توجه به منابع رسمی تأکید کرد.