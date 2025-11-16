دریافت یارانه منوط به ثبت شماره حساب خانوار شد

سید علیرضا موسوی رئیس مرکز فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار داشت: ما خانوار را سابقاً از طریق دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ به صورت ماهیانه از تغییرات خانوار‌ها اخذ می‌کردیم. این تغییرات شامل مواردی مانند ازدواج، طلاق، فوت، تولد، حضانت، کفالت، قیمومیت و عدم سازش است. این موارد همگی از جنس تغییرات ساختار خانوار هستند.

وی ادامه داد: امروز با لانچ شدن سامانه‌های ثبت احوال و دیگر سامانه‌ها، این فرایند به طور کلی بسته شده و هم اکنون تنها خدمات دریافت یارانه از طریق سامانه سیمین(اصلاح الگوی خانوار) ارائه می‌شود وامیدواریم سایر بخش ها هم به این سامانه ها مجهز شوند .

او بیان کرد: بسیاری از ایرادات می‌تواند با تعویض پلاک برطرف شود. اقتصاد دیجیتال و خدمات الکترونیک، به ویژه در یک سال گذشته، بهبود یافته است. کاری که قرار بود در هفت یا هشت سال انجام شود، واقعاً در یک سال گذشته به همت دوستان و بزرگان این کار انجام شده است.

موسوی یادآور شد: به تولیت سازمان ثبت احوال، ساختار خانوار به صورت الکترونیکی و بسیار راحت از طریق پنجره ملی اطلاعات قابل دسترسی است. خدمات مربوط به یارانه‌ها نیز به همین ترتیب انجام می‌شود. اطلاعاتی که پیش‌تر از پلیس به اضافه ۱۰ دریافت می‌کردیم، اکنون به صورت لوکال از دیتابیس سازمان هدفمندی یارانه ها دریافت می‌شود و هر ماه برای دهک بندی ارسال می‌گردد.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر سرپرست خانواری شماره حساب خود را ثبت نکرده باشد، چه پیامدی برای دریافت یارانه خواهد داشت؟ گفت:اولین المان پرداخت وجه به حساب هر کسی، داشتن شماره حساب است. متاسفانه اگر من شماره حسابی از او نداشته باشم، نمی‌توانم برای پرداخت اقدامی انجام دهم. هرچند ممکن است این فرد در دهک مشمول دریافت یارانه نقدی قرار بگیرد، اما بدون شماره حساب، پرداخت امکان‌پذیر نخواهد بود.

موسوی یادآور شد:طرحی که اکنون در حال صحبت درباره آن هستیم، یعنی ثبت حساب بانکی برای تمام خانوار‌ها در همه استان‌های کشور، یک طرح ملی است. هر کسی که با شماره تماس خود که به نام خودش است، وارد این سامانه شود، می‌تواند از این خدمات بهره‌مند گردد.

وی افزوددر مجموع، با توجه به پیشرفت‌هایی که در زمینه خدمات الکترونیکی و ثبت اطلاعات خانوار انجام شده، می‌توان امید داشت که فرآیند‌های اداری به شکل بهتری ساماندهی شوند. این تغییرات نه تنها کار را برای مردم آسان‌تر می‌کند، بلکه به بهبود کارایی سیستم نیز کمک می‌کند.

