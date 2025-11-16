خبرگزاری کار ایران
۱۶ نوامبر روز جهانی بردباری است

۱۶ نوامبر روز جهانی بردباری است
۱۶ نوامبر هر سال «روز جهانی بردباری» است؛ روزی که توسط یونسکو و سازمان ملل برای یادآوری اهمیت احترام، پذیرش و همزیستی مسالمت‌آمیز میان فرهنگ‌ها و جوامع گوناگون تعیین شده است.

تاریخچه و منشأ

در سال ۱۹۹۵ یونسکو «اعلامیه اصول بردباری» را تصویب کرد که بر احترام به تنوع فرهنگی و آزادی‌های بنیادین انسان‌ها تأکید داشت.  

یک سال بعد، مجمع عمومی سازمان ملل با قطعنامه 51/95، تاریخ ۱۶ نوامبر را به عنوان «روز جهانی بردباری» اعلام کرد. 

مفهوم بردباری

بردباری بی‌تفاوتی نیست؛ بلکه پذیرش و قدردانی از تنوع فرهنگی، باورها و شیوه‌های زندگی دیگران است.  

این ارزش، پایه‌ای برای حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و دموکراسی محسوب می‌شود.  

جامعه بردبار، امکان شکوفایی صداها و سبک‌های زندگی متنوع را فراهم می‌کند، در حالی که جامعه متعصب و خشونت را تقویت می‌کند. 

