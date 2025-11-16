خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۶ نوامبر روز دکمه است

۱۶ نوامبر روز دکمه است
کد خبر : 1714640
لینک کوتاه کپی شد.

۱۶ نوامبر هر سال به عنوان «روز ملی دکمه» شناخته می‌شود؛ روزی برای بزرگداشت این وسیله کوچک اما پرکاربرد که قرن‌هاست در زندگی روزمره و هنر جایگاه ویژه‌ای دارد.

تاریخچه روز دکمه

این روز از سال ۱۹۳۸ توسط انجمن ملی دکمه‌ها (National Button Society) پایه‌گذاری شد تا علاقه‌مندان و کلکسیونرها بتوانند گرد هم آیند و زیبایی و تنوع دکمه‌ها را جشن بگیرند.  

دکمه‌ها از قرن سیزدهم میلادی در آلمان به عنوان وسیله‌ای برای بستن لباس‌ها رایج شدند و بعدها با مواد مختلفی چون چوب، صدف، فلز، پلاستیک و حتی شیشه ساخته شدند. 

اهمیت فرهنگی و هنری دکمه

کارکرد عملی: دکمه‌ها لباس‌ها را محکم نگه می‌دارند و جایگزینی ساده برای زیپ یا بند هستند.  

زیبایی و تزئین: از دکمه‌های مرواریدی روی لباس عروس گرفته تا دکمه‌های رنگی روی کت کودک، هر کدام بخشی از زیبایی پوشاک را شکل می‌دهند.  

خاطره و نوستالژی: بسیاری از خانواده‌ها جعبه یا شیشه‌ای پر از دکمه‌های قدیمی دارند که نسل‌ها منتقل شده و یادآور خاطرات گذشته است.  

هنر و خلاقیت: دکمه‌ها در پروژه‌های هنری، کاردستی، و حتی بازی‌ها استفاده می‌شوند؛ از ساخت زیورآلات گرفته تا آثار هنری مدرن. 

جایگاه دکمه در دنیای امروز

با وجود پیشرفت‌هایی مانند زیپ و چسب ولکرو، دکمه همچنان نماد سادگی، زیبایی و دوام است. این روز فرصتی است تا به یاد بیاوریم چگونه یک وسیله کوچک می‌تواند هم کاربردی و هم هنری باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ