قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۲۵ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۲۵ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

733,521

دلار (بازار آزاد)

1,127,100

یورو (صرافی بانک ملی)

852,232

یورو (بازار آزاد)

1,311,400

درهم امارات

307,200

پوند انگلیس

1,486,100

لیر ترکیه

26,500

فرانک سوئیس

1,420,500

یوان چین

158,900

ین ژاپن

730,240

وون کره جنوبی

781

دلار کانادا

804,600

دلار استرالیا

737,100

دلار نیوزیلند

640,500

دلار سنگاپور

869,600

روپیه هند

12,730

روپیه پاکستان

4,023

دینار عراق

862

پوند سوریه

102

افغانی

17,470

کرون دانمارک

175,600

کرون سوئد

119,400

کرون نروژ

111,900

ریال عربستان

301,230

ریال قطر

310,100

ریال عمان

2,930,600

دینار کویت

3,684,800

دینار بحرین

2,992,800

رینگیت مالزی

273,200

بات تایلند

34,750

دلار هنگ کنگ

145,100

روبل روسیه

13,890

منات آذربایجان

663,700

درام ارمنستان

2,950

لاری گرجستان

417,300

سوم قرقیزستان

12,900

سامانی تاجیکستان

122,800

منات ترکمنستان

322,800
