پیدا شدن منشا بوی نامطبوع در صومعه سرا

فرماندار صومعه‌سرا گفت: بوی نامطبوع شبانه در این شهرستان ناشی از سوختن ضایعات بوده و محیط زیست به متخلف اخطار ۴۸ ساعته داده است.

حمید رضایی  اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر انتشار بوی نامطبوع در ساعات مشخصی از شبانه‌روز در یکی از مناطق شهرستان صومعه‌سرا، بررسی‌های کارشناسی توسط محیط زیست شهرستان آغاز شد.

وی افزود: کارشناسان با انجام بازدیدهای میدانی و نمونه برداری‌های لازم، منشأ این بو را شناسایی کردند و بر اساس گزارش‌ها، مشخص شد که این بو ناشی از سوختن ضایعات بوده که به متخلف محیط زیست اخطار ۴۸ ساعته داده شده است که در صورت عدم جمع آوری برخورد قضائی صورت می‌گیرد.

فرماندار صومعه‌سرا با تأکید بر اینکه مردم باید آرامش خود را حفظ کنند، گفت: با توجه به شناسایی منبع بو، جای نگرانی نیست و موضوع تحت کنترل کامل قرار دارد.

رضایی تصریح کرد: در عین حال، در صورت تکرار چنین تخلفی، دستگاه قضائی وارد عمل خواهد شد و پرونده‌ای علیه فرد یا افراد متخلف تشکیل خواهد شد تا مسئولیت قانونی آنها پیگیری شود.

وی همچنین از شهروندان خواست هرگونه مشاهده فعالیت‌های مشکوک مرتبط با انتشار بو یا تخلفات محیط زیستی را به ادارات مربوطه گزارش دهند تا اقدامات لازم به سرعت انجام شود.

فرماندار صومعه‌سرا در پایان تأکید کرد: همکاری مردم و اطلاع‌رسانی به موقع می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات محیط زیستی و حفظ سلامت عمومی ایفا کند.

 

