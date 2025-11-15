درحالی‌که رئیس‌جمهور از بحران آب در پایتخت خبر داده، تعدادی از سودجویان در منطقه‌ شمس‌اباد تهران اقدام به دزدی از خط لوله آب شرب و رودخانه کن کرده‌اند.

به گفته شاهدان محلی، آب سرقت شده به تعدادی ویلا و باغچه در این منطقه هدایت می‌شود.

یکی از املاکی‌های حاضر در این منطقه که به عنوان خریدار به محل مورد نظر مراجعه کرده بود، گفت:« این منطقه آب ندارد اما اگه هزینه لوله‌کشی غیرمجاز را به سایر ویلادارها بپردازی، می‌توانی از آب مفت استفاده کنی».

خط لوله مورد و رودخانه مورد اشاره منابع آب شرب یکی از شهرهای جدید اطراف تهران را تامین می‌کند.

لازم به ذکر است، محل دقیق سرقت آب به نهادهای دولتی مربوطه ارسال شده و نتیجه اقدامات دولت در این مورد منتشر خواهد شد.

منبع فارس

انتهای پیام/