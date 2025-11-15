خبرگزاری کار ایران
آب‌دزدی از تهران تشنه در روز روشن
شاهدان محلی از سرقت آب از رودخانه و خط لوله آب در تهران توسط تعدادی ویلادار در منطقه شمس‌آباد احمدآباد مستوفی خبر می‌دهد.

درحالی‌که رئیس‌جمهور از بحران آب در پایتخت خبر داده، تعدادی از سودجویان در منطقه‌ شمس‌اباد تهران اقدام به دزدی از خط لوله آب شرب و رودخانه کن کرده‌اند.

به گفته شاهدان محلی، آب سرقت شده به تعدادی ویلا و باغچه در این منطقه هدایت می‌شود.

یکی از املاکی‌های حاضر در این منطقه که به عنوان خریدار به محل مورد نظر مراجعه کرده بود، گفت:« این منطقه آب ندارد اما اگه هزینه لوله‌کشی غیرمجاز را به سایر ویلادارها بپردازی، می‌توانی از آب مفت استفاده کنی».

خط لوله مورد و رودخانه مورد اشاره منابع آب شرب یکی از شهرهای جدید اطراف تهران را تامین می‌کند.

لازم به ذکر است، محل دقیق سرقت آب  به نهادهای دولتی مربوطه ارسال شده و نتیجه اقدامات دولت در این مورد منتشر خواهد شد.

 

