احتمال بارندگی شبانه در پایتخت
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور با اشاره به ورود موج بارشی از غرب کشور، از بارش در ارتفاعات تهران و احتمال بارندگی در پایتخت خبر داد.
صادق ضیائیان افزود: امروز (شنبه) با ورود سامانه بارشی به غرب کشور، در مناطقی از نوار غربی، ابرناکی، وزش باد، گاهی رگبار و رعد و برق و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی میشود.
وی گفت: امشب در ارتفاعات پایتخت بارندگی خواهیم داشت، اما در شهر تهران احتمال بارشهای خفیف و پراکنده وجود دارد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی ادامهداد: روز دوشنبه باز هم بارش برای تهران احتمال میرود و طی فعالیت این سیستم، شاهد کاهش آلودگی هوا خواهیم بود.
وی بیانداشت: دوشنبه آخرین روز فعالیت این سیستم بارشی خواهد بود و از آن پس بین یک هفته تا ۱۰ روز بارشی در سطح کشور نخواهیم داشت.