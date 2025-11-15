خبرگزاری کار ایران
انتشار فهرست محصولات غیرمجاز آرایشی لب

انتشار فهرست محصولات غیرمجاز آرایشی لب
روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تازه‌ای از فرآورده‌های آرایشی لب فاقد مجوز را اعلام کرد.

برخی محصولات آرایشی لب به دلیل نداشتن مجوزهای معتبر و درج مشخصات نامعتبر، در فهرست فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند.
 
 فهرست این اقلام شامل موارد زیر است:
 
رژلب‌های ROMANTIC MATTE، CALISTA، LIP GLOSS، karite، YORN
 
تینت‌لب‌های ROMANTIC RAIN و hold morning
 
برق‌لب‌های fruit و Ramesh
 
بالم‌لب‌های DROHOO و ROMANTIC MATTE
 
وازلین‌لب VASEINA
 
 سازمان غذا و دارو اعلام کرد این محصولات به دلیل عدم برخورداری از مجوزهای رسمی، غیرمجاز شناخته می‌شوند و در اولویت رسیدگی‌های نظارتی قرار دارند.
 
 این سازمان از مصرف‌کنندگان خواست هنگام خرید، اصالت فرآورده‌های آرایشی را از مسیرهای رسمی کنترل کنند.
 
 همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف به پایش مستمر عرضه این محصولات و برخورد با عرضه‌کنندگان اقلام غیرمجاز هستند.
 
 به گزارش روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اقدامات شناسایی و جمع‌آوری فرآورده‌های فاقد مجوز همچنان ادامه دارد.

 

