انتشار فهرست محصولات غیرمجاز آرایشی لب

برخی محصولات آرایشی لب به دلیل نداشتن مجوزهای معتبر و درج مشخصات نامعتبر، در فهرست فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

فهرست این اقلام شامل موارد زیر است:

رژلب‌های ROMANTIC MATTE، CALISTA، LIP GLOSS، karite، YORN

تینت‌لب‌های ROMANTIC RAIN و hold morning

برق‌لب‌های fruit و Ramesh

بالم‌لب‌های DROHOO و ROMANTIC MATTE

وازلین‌لب VASEINA

سازمان غذا و دارو اعلام کرد این محصولات به دلیل عدم برخورداری از مجوزهای رسمی، غیرمجاز شناخته می‌شوند و در اولویت رسیدگی‌های نظارتی قرار دارند.

این سازمان از مصرف‌کنندگان خواست هنگام خرید، اصالت فرآورده‌های آرایشی را از مسیرهای رسمی کنترل کنند.

همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف به پایش مستمر عرضه این محصولات و برخورد با عرضه‌کنندگان اقلام غیرمجاز هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اقدامات شناسایی و جمع‌آوری فرآورده‌های فاقد مجوز همچنان ادامه دارد.