۲۴ آبان در تقویم ایرانی روز کتاب و کتاب‌ خوانی است
۲۴ آبان در تقویم رسمی ایران به‌عنوان «روز کتاب و کتاب‌خوانی» شناخته می‌شود؛ روزی برای یادآوری اهمیت مطالعه و گرامیداشت فرهنگ دانایی. این مناسبت هر ساله با آغاز هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران همراه است و برنامه‌های متنوعی در سراسر کشور برگزار می‌شود.

تاریخچه و جایگاه روز کتاب و کتاب‌خوانی

این روز از سال ۱۳۷۲ در تقویم رسمی ایران ثبت شد تا توجه عمومی به مطالعه و کتابخانه‌ها افزایش یابد.  

انتخاب ۲۴ آبان به‌عنوان روز کتاب و کتاب‌خوانی، بخشی از سیاست‌های فرهنگی کشور برای ترویج مطالعه و تقویت زیرساخت‌های کتابخانه‌ای بود.  

همزمان با این روز، هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌شود که اکنون بیش از سه دهه سابقه دارد"). 

اهمیت کتاب در فرهنگ بشری

کتاب، گنجینه‌ای از خرد و تجربه است که نسل‌ها را به هم پیوند می‌دهد.  

مطالعه، یکی از کلیدهای رشد فردی و اجتماعی است؛ جامعه‌ای که کتاب‌خوانی در آن تضعیف شود، خلاقیت و تفکر انتقادی نیز رنگ می‌بازد.  

در ایران، کتاب همواره با هویت فرهنگی و تاریخی مردم گره خورده است؛ از نسخه‌های خطی که میراث تمدنی‌اند تا کتاب‌های مدرن که ابزار آموزش و پژوهش محسوب می‌شوند. 

برنامه‌ها و آیین‌های روز کتاب و کتاب‌خوانی

برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در شهرهای مختلف با تخفیف‌های ویژه 

آیین‌های ملی مانند گرامیداشت کتابداران و معرفی برگزیدگان ترویج کتاب‌خوانی در تالار وحدت

رونمایی از آثار تازه در حوزه‌های مختلف، از جمله کتاب‌های دفاع مقدس.  

اجرای برنامه‌های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان، مانند نمایش رایگان انیمیشن‌های اقتباسی از کتاب‌ها. 

پیام فرهنگی این روز

روز کتاب و کتاب‌خوانی یادآور این حقیقت است که هیچ جامعه‌ای بدون مطالعه نمی‌تواند به توسعه پایدار دست یابد.  

این روز فرصتی برای خانواده‌ها، مدارس و دانشگاه‌هاست تا با برگزاری نشست‌های کتاب‌خوانی، مسابقات خلاصه‌نویسی، یا حتی طراحی جلد تازه برای کتاب‌ها، فرهنگ مطالعه را زنده نگه دارند.  

کتاب نه‌تنها ابزار آموزش، بلکه پلی میان نسل‌ها و فرهنگ‌ها است؛ پلی که ذهن انسان را از روزمرگی به افق‌های اندیشه می‌برد.

