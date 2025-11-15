خبرگزاری کار ایران
۱۵ نوامبر روز جهانی نان و پنیر است

تاریخچه و جایگاه پنیر

قدمت پنیر به بیش از ۸ هزار سال قبل از میلاد برمی‌گردد، زمانی که انسان‌ها نخستین بار بز و گوسفند را اهلی کردند.  

نخستین پنیرها در مصر و خاورمیانه تولید شدند و طعمی شور و قوی داشتند، شبیه پنیر فتا امروزی.  

پنیر به مرور به اروپا و سپس سراسر جهان راه یافت و امروز بیش از هزار نوع پنیر در دنیا شناخته می‌شود. 

نان و پنیر؛ یک میراث جهانی

نان و پنیر در بسیاری از فرهنگ‌ها غذای روزمره و نماد سادگی است.  

در ایران، نان بربری با پنیر لیقوان یکی از محبوب‌ترین صبحانه‌هاست.  

در فرانسه، پنیر با باگت؛ در یونان، پنیر فتا با نان سنتی؛ و در ایتالیا، پنیر موزارلا با فوکاچیا، نمونه‌هایی از این ترکیب جهانی هستند.  

این خوراکی ساده، همواره با خاطره جمع‌های خانوادگی، سفره‌های صبحگاهی و لحظات دوستانه همراه بوده است. 

چرا روزی برای نان و پنیر؟

اگرچه روز رسمی «نان و پنیر» در تقویم جهانی ثبت نشده، اما ایده آن می‌تواند به‌عنوان نماد همبستگی فرهنگی مطرح شود.  

نان و پنیر، غذایی است که تقریباً در همه کشورها وجود دارد و می‌تواند پل ارتباطی میان ملت‌ها باشد.  

جشن گرفتن چنین روزی، فرصتی برای توجه به سنت‌های غذایی ساده اما ارزشمند است؛ خوراکی‌هایی که با کمترین امکانات، بیشترین حس رضایت را به انسان می‌دهند.

