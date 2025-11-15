قیمت خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای ایران خودرو
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
وانت آریسان
|
740,000,000
|
650,000,000
|
سورن پلاس (XU7P)
|
880,000,000
|
798,000,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
|
1,015,000,000
|
884,000,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
|
1,034,000,000
|
889,000,000
|
دنا پلاس بورسی
|
1,112,000,000
|
930,000,000
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)
|
1,149,000,000
|
949,300,000
|
دنا پلاس MT6
|
1,175,000,000
|
979,280,000
|
دنا پلاس اتوماتیک
|
1,373,000,000
|
1,186,440,000
|
پژو 207 موتور TU3
|
928,000,000
|
797,400,000
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک
|
1,030,000,000
|
توقف فروش
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P)
|
1,052,000,000
|
833,630,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی)
|
1,098,000,000
|
توقف فروش
|
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی)
|
1,112,000,000
|
860,500,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما
|
1,125,000,000
|
توقف فروش
|
پژو 207 دندهای پانوراما TU5P
|
1,141,000,000
|
885,000,000
|
پژو 207 اتوماتیک
|
1,310,000,000
|
990,500,000
|
پژو 207 اتوماتیک TU5P
|
1,319,000,000
|
---
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما
|
1,380,000,000
|
1,011,000,000
|
رانا پلاس
|
912,000,000
|
803,900,000
|
راناپلاس TU5P
|
933,000,000
|
797,800,000
|
رانا پلاس (نیمه اتوماتیک)
|
---
|
890,000,000
|
تارا دستی V1
|
1,140,000,000
|
966,000,000
|
تارا اتوماتیک V4
|
1,369,000,000
|
1,166,000,000
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو
|
2,045,000,000
|
1,962,000,000
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو
|
2,345,000,000
|
2,078,000,000
|
هایما 8 اس ( 8S )
|
2,730,000,000
|
به زودی
|
هایما 7X
|
2,310,000,000
|
2,171,000,000
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک)
|
3,100,000,000
|
2,970,000,000
|
ری را
|
1,903,000,000
|
1,501,500,000
|
لونا برقی GRE
|
1,600,000,000
|
توقف فروش
|
فاو بستیون NAT
|
1,520,000,000
|
توقف فروش
|
دانگ فنگ E70
|
به زودی
|
1,011,400,000