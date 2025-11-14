خانه



سایر رسانه‌ها ۲۳ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۳:۲۳

یک منبع آگاه در دفتر رئیس‌جمهور سابق:

دکتر روحانی هیچ اظهارنظری درباره مذاکره با آمریکا نداشته است

یک منبع آگاه در دفتر رئیس‌جمهور ایران در دوره‌های یازدهم و دوازدهم گفت: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی هیچ اظهارنظری درباره آغاز مذاکرات مستقیم با آمریکا نداشته‌اند و اظهاراتی که به نقل از ایشان در فضای مجازی منتشر شده، از اساس کذب و جعلی است.