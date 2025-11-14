یک منبع آگاه در دفتر رئیسجمهور سابق:
دکتر روحانی هیچ اظهارنظری درباره مذاکره با آمریکا نداشته است
یک منبع آگاه در دفتر رئیسجمهور ایران در دورههای یازدهم و دوازدهم گفت: حجتالاسلاموالمسلمین دکتر حسن روحانی هیچ اظهارنظری درباره آغاز مذاکرات مستقیم با آمریکا نداشتهاند و اظهاراتی که به نقل از ایشان در فضای مجازی منتشر شده، از اساس کذب و جعلی است.
یک منبع آگاه در دفتر رئیسجمهور ایران در دورههای یازدهم و دوازدهم گفت: حجتالاسلاموالمسلمین دکتر حسن روحانی هیچ اظهارنظری درباره آغاز مذاکرات مستقیم با آمریکا نداشتهاند و اظهاراتی که به نقل از ایشان در فضای مجازی منتشر شده، از اساس کذب و جعلی است.
این منبع آگاه در گفتوگو با «خبرآنلاین» تأکید کرد: کلیه مواضع و بیانات حجتالاسلاموالمسلمین دکتر حسن روحانی در سایت و کانال رسمی دفتر ایشان منتشر میشود و انتساب هرگونه اظهارنظر خارج از این مرجع رسمی، از اساس کذب و جعلی است.