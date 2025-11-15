قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:شنبه ۲۴ آبان
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
13,530,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
25,270,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
37,000,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
48,740,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
60,470,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
72,200,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
83,940,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
95,670,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
107,410,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
119,850,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
131,600,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
143,350,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
155,050,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
166,800,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
178,550,000