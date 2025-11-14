خبرگزاری کار ایران
«زعفرانی» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه دو

«فرار مرغی ۲» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران

«دردسر سازان» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق

«مرد تایچی» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«پهلوان» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت

«زعفرانی» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش

«رئیس بزرگ» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش

«باغ اسرار آمیز» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«سرقت بزرگ اسلحه» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«راز سرقت قطار» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«کره» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه

«برای قلب» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش

«آزادی خواه» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک

«فراری» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«چارلی و کارخانه شکلات سازی» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«سرآشپز» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو

«خشم اژدها» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«آخرین امپراطور» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«پرونده گزارش‌های مردمی» ساعت ۲۳:۱۰ از شبکه دو

