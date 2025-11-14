خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۲۳ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۲۳ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

733,159

دلار (بازار آزاد)

1,124,000

یورو (صرافی بانک ملی)

849,952

یورو (بازار آزاد)

1,307,700

درهم امارات

306,610

پوند انگلیس

1,482,700

لیر ترکیه

26,700

فرانک سوئیس

1,414,300

یوان چین

158,600

ین ژاپن

727,770

وون کره جنوبی

771

دلار کانادا

804,000

دلار استرالیا

737,900

دلار نیوزیلند

637,700

دلار سنگاپور

866,300

روپیه هند

12,700

روپیه پاکستان

4,004

دینار عراق

860

پوند سوریه

102

افغانی

17,060

کرون دانمارک

175,200

کرون سوئد

119,700

کرون نروژ

112,100

ریال عربستان

300,530

ریال قطر

309,300

ریال عمان

2,923,900

دینار کویت

3,676,400

دینار بحرین

2,985,900

رینگیت مالزی

272,800

بات تایلند

34,780

دلار هنگ کنگ

144,900

روبل روسیه

14,080

منات آذربایجان

662,100

درام ارمنستان

3,160

لاری گرجستان

416,400

سوم قرقیزستان

12,870

سامانی تاجیکستان

122,100

منات ترکمنستان

323,000
انتهای پیام/
