میزان اعتماد مردم به یکدیگر در ۹۰ کشور جهان + اینفوگرافیک

بر اساس داده‌های یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۲ (که در سال ۲۰۲۴ منتشر شده)، در کشورهای شمال اروپا بیشتر مردم قابل اعتماد در نظر گرفته می‌شوند.

دانمارک، نروژ، فنلاند، سوئد و ایسلند پنج مورد از شش جایگاه نخست را در میان کشورهای دارای بیشترین میزان اعتماد به دیگران به خود اختصاص داده‌اند.چین (رتبه چهارم با ۶۳ درصد) تنها کشور غیرغربی در میان کشورهای دارای بالاترین سطح اعتماد بین مردم است.

اعتماد، نقش چسب اجتماعی را ایفا می‌کند که جوامع را به هم پیوند داده، نهادها را شکل می‌دهد و فعالیت اقتصادی را تقویت می‌کند.

این اینفوگرافی، ۹۰ اقتصاد جهان را بر اساس درصد بزرگسالانی که با جمله «اکثر مردم قابل اعتماد هستند» موافق‌اند، رتبه‌بندی می‌کند. داده‌ها از نظرسنجی‌های ملی در سال ۲۰۲۲ گرفته شده و در سال ۲۰۲۴ منتشر شده‌اند.

منبع داده‌های این اینفوگرافی Integrated Values Surveys است که از طریق وب‌سایت Our World in Data در دسترس قرار گرفته است.

رتبه‌بندی: میزان اعتماد مردم به یکدیگر در ۹۰ کشور جهان

دانمارک در صدر فهرست میزان اعتماد مردم به هم قرار دارد، در حالی که ۷۴ درصد از پاسخ‌دهندگان در این کشور گفته‌اند «اکثر مردم قابل اعتماد هستند». پس از آن نروژ با ۷۲ درصد و فنلاند با ۶۸ درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

رتبه کشور / درصد موافق با جمله «اکثر مردم قابل اعتماد هستند»

۱ دانمارک ۷۴ ۲ نروژ ۷۲ ۳ فنلاند ۶۸ ۴ چین ۶۳ ۵ سوئد ۶۳ ۶ ایسلند ۶۲ ۷ سوئیس ۵۹ ۸ هلند ۵۷ ۹ نیوزیلند ۵۷ ۱۰ اتریش ۵۰ ۱۱ استرالیا ۴۹ ۱۲ کانادا ۴۷ ۱۳ بریتانیا ۴۳ ۱۴ آلمان ۴۲ ۱۵ ماکائو ۴۱ ۱۶ اسپانیا ۴۱ ۱۷ بلاروس ۴۰

1۸ ایرلند شمالی ۳۹ ۱۹ ایالات متحده ۳۷ ۲۰ هنگ‌کنگ ۳۶ ۲۱ سنگاپور ۳۴ ۲۲ استونی ۳۴ ۲۳ ژاپن ۳۴ ۲۴ ازبکستان ۳۴ ۲۵ کره جنوبی ۳۳ ۲۶ لیتوانی ۳۲ ۲۷ تایوان ۳۱ ۲۸ تایلند ۲۹ ۲۹ اوکراین ۲۸ ۳۰ چک ۲۷ ۳۱ مجارستان ۲۷ ۳۲ ایتالیا ۲۷ ۳۳ جمهوری آذربایجان ۲۶ ۳۴ فرانسه ۲۶ ۳۵ مغولستان ۲۶ ۳۶ آندورا ۲۵ ۳۷ اسلوونی ۲۵ ۳۸ لهستان ۲۴ ۳۹ پاکستان ۲۳ ۴۰ روسیه ۲۳ ۴۱ قزاقستان ۲۳ ۴۲ لتونی ۲۲ ۴۳ مونته‌نگرو ۲۲ ۴۴ اسلواکی ۲۲ ۴۵ مالدیو ۲۱ ۴۶ تاجیکستان ۲۱ ۴۷ مالزی ۲۰ ۴۸ آرژانتین ۱۹ ۴۹ گواتمالا ۱۸ ۵۰ پورتوریکو ۱۸ ۵۱ ارمنستان ۱۸ ۵۲ بلغارستان ۱۷ ۵۳ هند ۱۷ ۵۴ پرتغال ۱۷ ۵۵ مراکش ۱۷ ۵۶ صربستان ۱۶ ۵۷ اردن ۱۶ ۵۸ میانمار ۱۵ ۵۹ مقدونیه شمالی ۱۵ ۶۰ ایران ۱۵ ۶۱ اروگوئه ۱۴ ۶۲ ونزوئلا ۱۴ ۶۳ ترکیه ۱۴ ۶۴ تونس ۱۴ ۶۵ کرواسی ۱۴ ۶۶ نیجریه ۱۳ ۶۷ بنگلادش ۱۳ ۶۸ شیلی ۱۳ ۶۹ قرقیزستان ۱۳ ۷۰ رومانی ۱۲ ۷۱ اتیوپی ۱۲ ۷۲ عراق ۱۱ ۷۳ مکزیک ۱۰ ۷۴ لبنان ۱۰ ۷۵ بوسنی و هرزگوین ۱۰ ۷۶ کنیا ۹ ۷۷ لیبی ۹ ۷۸ گرجستان ۹ ۷۹ بولیوی ۹ ۸۰ یونان ۸ ۸۱ مصر ۷ ۸۲ قبرس ۷ ۸۳ برزیل ۷ ۸۴ اکوادور ۶ ۸۵ فیلیپین ۵

۸۶ اندونزی ۵ ۸۷ کلمبیا ۵ ۸۸ نیکاراگوئه ۴ ۸۹ پرو ۴ ۹۰ آلبانی ۳

نکته: این نتایج از نمونه‌های حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰+ مصاحبه با بزرگسالان در هر کشور به‌دست آمده‌اند که به‌طور دوره‌ای انجام شده‌اند. پاسخ‌های داده شده به پرسش «به طور کلی، آیا فکر می‌کنید که اکثر مردم قابل اعتماد هستند یا باید در برخورد با مردم بسیار محتاط باشید؟» شامل گزینه‌های «اکثر مردم قابل اعتماد هستند»، «نمی‌دانم» و «باید بسیار محتاط باشید» بوده است. بریتانیا شامل انگلستان، اسکاتلند و ولز است و ایرلند شمالی به‌طور جداگانه ذکر شده است. ارقام گرد شده‌اند. پردازش اصلی توسط Our World in Data انجام شده است.

سیستم‌های رفاهی پایدار، فساد اندک و دولت‌های شفاف باعث ایجاد اعتماد بالا و ثابت در منطقه شمال اروپا شده است.

اعتماد متوسط مردم به یکدیگر در کشورهای انگلیسی‌زبان و اروپای غربی

کشورهای انگلیسی‌زبان در میانه جدول قرار دارند. نیوزیلند (۵۷ درصد) و استرالیا (۴۹ درصد) از کانادا (۴۷ درصد)، بریتانیا (۴۳ درصد) و ایالات متحده (۳۷ درصد) عملکرد بهتری دارند.

کشورهای اروپای غربی نیز پراکندگی مشابهی دارند: سوئیس (۵۹ درصد) و هلند (۵۷ درصد) از آلمان (۴۲ درصد)، فرانسه (۲۶ درصد) و ایتالیا (۲۷ درصد) پیشی گرفته‌اند.

تفاوت‌ها در نابرابری درآمد و قطبیت سیاسی کمک می‌کنند تا این شکاف‌ها توضیح داده شوند.

جامعه‌های با اعتماد پایین

چندین کشور آمریکای لاتین از جمله پرو (۴ درصد)، نیکاراگوئه (۴ درصد)، کلمبیا (۵ درصد) و اکوادور (۶ درصد) در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار دارند.

بی‌ثباتی سیاسی مزمن، نرخ بالای جرم و جنایت و نوسانات اقتصادی باعث کمبود اعتماد بین افراد در این کشورها می‌شود.

در خاورمیانه، رتبه‌های عراق (۱۱ درصد)، لبنان (۱۰ درصد) و مصر (۷ درصد) نیز نشان می‌دهند که سطح اعتماد بسیار پایینی بین شهروندان وجود دارد که بازتابی از دهه‌ها جنگ و چالش‌های حکمرانی در این کشورهاست.

تنها ۱۵ درصد از شهروندان ایرانی بر این باور بوده‌اند که اکثر مردم قابل اعتمادند که ایران را در جایگاه ۶۰اُم این رتبه‌بندی قرار داده است.

منبع روزیاتو

انتهای پیام/