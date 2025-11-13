خدا با قوم ثمود چه کرد؟ + فیلم
وقتی قوم ثمود علیرغم تهدید خداوند، شتر را به قتل رساندند با کمال بیشرمی نزد حضرت صالح آمده و گفتند: اگر تو فرستادۀ خدا هستی پس عذابی که وعده داده بودی کجاست؟
خداوند به صالح(ع) وحی کرد به آنها بگو عذاب تا ۳ روز دیگر به سراغ شما خواهد آمد.
حضرت صالح نشانۀ عذاب را اینگونه اعلام کرد: چهرۀ شما در روز اوّلِ از این ۳ روز زرد، روز دوم سرخ و در روز سوم سیاه میشود.
نشانهها ظاهر شد در این میان بعضی از آنها مضطرب شدند.
سرانجام نیمههای شب، حضرت جبرئیل فرود آمد و چنان صیحهای زد که پردههای گوش این قوم دریده، قلبهایشان شکافته و جگرهایشان متلاشی شد.
وقتی که آن شب به صبح رسید، خداوند صاعقۀ آتشین و فراگیری از آسمان به سویشان فرستاد. آن صاعقه تار و پود آنها را سوزاند و آنها را بهطور کلی از صفحۀ روزگار برداشت. حضرت صالح و افرادی که به او ایمان آورده بودند اما از این عذاب نجات یافتند.
قوم عاد و ثمود از اقوام بزرگ و مرفه بودند اما بهوسیلۀ سرکشی و غرهشدن به ثروت و رفاه، خداوند آنان را طوری عذاب کرد که انگار روی زمین وجود نداشتند.