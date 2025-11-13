خبرگزاری کار ایران
۱۳ نوامبر روز جهانی کیفیت است

۱۳ نوامبر روز جهانی کیفیت است
کد خبر : 1713478
۱۳ نوامبر هر سال به عنوان «روز جهانی کیفیت» شناخته می‌شود؛ روزی برای تأکید بر اهمیت کیفیت در محصولات، خدمات و حتی سبک زندگی انسان‌ها.

تاریخچه و زمان‌بندی

روز جهانی کیفیت (World Quality Day) از سوی نهادهای بین‌المللی مدیریت کیفیت و استانداردسازی معرفی شد.  

این روز معمولاً در دومین پنجشنبه ماه نوامبر برگزار می‌شود؛ در سال ۲۰۲۵ برابر با ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان ۱۴۰۴) است.  

در ایران نیز ۱۸ آبان به عنوان «روز ملی کیفیت» نام‌گذاری شده است. 

فلسفه و اهداف

هدف اصلی این روز، افزایش آگاهی عمومی درباره نقش کیفیت در زندگی فردی و اجتماعی است.  

کیفیت تنها به کالا و خدمات محدود نمی‌شود؛ بلکه شامل محیط زیست، آموزش، سلامت، حمل‌ونقل و حتی روابط انسانی نیز هست.  

شعارهای جهانی این روز معمولاً بر این نکته تأکید دارند که کیفیت یک مسابقه بی‌پایان است و باید همواره برای بهبود آن تلاش کرد. 

شیوه‌های بزرگداشت

سازمان‌ها و شرکت‌ها در این روز با برگزاری همایش‌ها، کارگاه‌ها و مسابقات کیفیت تلاش می‌کنند فرهنگ کیفیت را در محیط کاری تقویت کنند.  

برخی نهادها از این فرصت برای معرفی استانداردهای جدید یا تقدیر از کارکنان و مدیرانی که در ارتقای کیفیت نقش داشته‌اند استفاده می‌کنند.  

در سطح فردی، این روز می‌تواند یادآور این باشد که کیفیت در زندگی روزمره، از غذایی که می‌خوریم تا هوایی که تنفس می‌کنیم، اهمیت دارد. 

 اهمیت فرهنگی و اجتماعی

کیفیت به عنوان یک ارزش جهانی، رضایت از زندگی را افزایش می‌دهد و اعتماد میان مردم و سازمان‌ها را تقویت می‌کند.  

در جهان امروز که رقابت شدید است، کیفیت می‌تواند مزیت رقابتی پایدار برای کشورها و شرکت‌ها باشد.  

توجه به کیفیت نه تنها باعث رشد اقتصادی می‌شود، بلکه به سلامت، امنیت و رفاه اجتماعی نیز کمک می‌کند.

