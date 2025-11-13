۱۳ نوامبر روز جهانی مهربانی است
۱۳ نوامبر هر سال به عنوان «روز جهانی مهربانی» شناخته میشود؛ روزی برای یادآوری اینکه مهربانی میتواند مرزها، نژادها و مذاهب را کنار بزند و انسانها را به هم نزدیکتر کند.
تاریخچه روز جهانی مهربانی
این روز نخستین بار در سال ۱۹۹۸ توسط جنبش جهانی مهربانی (World Kindness Movement) معرفی شد.
ریشه آن به ۱۳ نوامبر ۱۹۹۷ بازمیگردد؛ زمانی که گروهی از سازمانهای بشردوستانه گرد هم آمدند و «اعلامیه مهربانی» را منتشر کردند.
کشورهای متعددی از جمله ژاپن، کانادا، استرالیا، نیجریه و امارات متحده عربی از آغاز این جنبش به آن پیوستند و بعدها کشورهایی مانند سنگاپور، ایتالیا و هند نیز آن را پذیرفتند.
فلسفه و اهداف
هدف اصلی این روز، ترویج فرهنگ مهربانی در سطح جهانی است؛ یعنی تشویق مردم به رفتارهایی که فارغ از ملیت، مذهب یا زبان، انسانها را به هم نزدیکتر کند.
رسانهها و نهادهای فرهنگی آن را فرصتی برای یادآوری ارزشهای انسانی میدانند؛ ارزشهایی که در دنیای پرتنش امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارند.
مهربانی تنها به روابط انسانی محدود نیست؛ بلکه میتواند شامل رفتار با حیوانات، طبیعت و محیط زیست نیز باشد.
شیوههای بزرگداشت
در بسیاری از کشورها، مردم این روز را با اهدای کتاب، لباس یا غذا به نیازمندان جشن میگیرند.
برخی جنبشها پیشنهاد میکنند حتی یک لبخند ساده یا شاخه گل میتواند نماد مهربانی باشد.
مدارس و دانشگاهها نیز برنامههایی برای آموزش اهمیت مهربانی در زندگی روزمره برگزار میکنند.
اهمیت فرهنگی و اجتماعی
روز جهانی مهربانی یادآور این است که مهربانی یک زبان مشترک جهانی است؛ زبانی که همه انسانها بدون نیاز به ترجمه آن را درک میکنند.
این روز فرصتی است تا افراد و جوامع از خودمحوری فاصله بگیرند و به دیگران توجه کنند.
در جهان امروز که با بحرانهای اجتماعی و زیستمحیطی روبهروست، مهربانی میتواند راهی برای همبستگی و امید باشد.