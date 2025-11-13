فیلمهای سینمایی امروز تلویزیون
«گل» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه
«پهلوان» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت
«یاور» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش
«نبرد با طبیعت ۲» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش
«هیولای دریا» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
«چگونه اژدهای خود را آموزش دهید ۲» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر
«سفر بزرگ ۲: سفارش ویژه» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک
«سکوت بره ها» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش
«قفل ساز» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه
«قطار چنای» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«رویای سینما» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید
«وقتی همه خواب بودند» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«می تونی منو ببخشی؟» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«رئیس بزرگ» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش
«برای قلب» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش
«از کرخه تا راین» ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق
«راه زندگی» ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک