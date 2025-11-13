خبرگزاری کار ایران
فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون

فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون
«گل» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«پهلوان» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت

«یاور» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش

«نبرد با طبیعت ۲» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش

«هیولای دریا» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«چگونه اژد‌های خود را آموزش دهید ۲» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«سفر بزرگ ۲: سفارش ویژه» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«سکوت بره ها» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش

«قفل ساز» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه

«قطار چنای» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«رویای سینما» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«وقتی همه خواب بودند» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«می تونی منو ببخشی؟» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«رئیس بزرگ» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش

«برای قلب» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش

«از کرخه تا راین» ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق

«راه زندگی» ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک

