قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:پنجشنبه ۲۲ آبان
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
306,630
|
بالاترین قیمت روز
|
307,290
|
پایین ترین قیمت روز
|
306,220
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
420
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.12
|
نرخ بازگشایی بازار
|
306,430
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۲۲ آبان
|
نرخ روز گذشته
|
299,090
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%2.52
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
7.540