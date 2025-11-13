قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:پنجشنبه ۲۲ آبان
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
13,230,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
24,660,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
36,090,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
47,510,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
58,940,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
70,370,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
81,800,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
93,220,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
104,650,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
116,800,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
128,200,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
139,700,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
151,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
162,500,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
174,000,000