ترامپ این روزها چه غذاهایی می خورد ؟ + عکس
در کاخ سفید غذاها بسته به رویداد و مهمان ها به دسته هاس مختلفی تقسیم می شود. از مهمانی های رسمی و پذیرایی کلاسیک گرفته تا دورهمی های خصوصی رئیس جمهور و خانواده اش، انتخاب غذا به دقت انجام می شود تا نمایانگر تنوع فرهنگی، سلیقه های مختلف و البته استانداردهای بالای کاخ سفید باشد.
در این میان، غذاهای کلاسیک آمریکایی، غذاهای بین المللی و حتی دسرهای خاص برای هر مراسم به طور متفاوت سرو می شود.در مهمانی های رسمی و دیدارهای دیپلماتیک، غذاهای لوکس و بین المللی مانند صدف، استیک های گران قیمت و غذاهای دریایی معمولا سرو می شوند تا به افتخار میهمانان عالی رتبه مانند روسای جمهور و مقامات خارجی احترام گذاشته شود. از طرف دیگر در دورهمی های غیر رسمی تر با حضور رئیس جمهور و خانواده اش، غذاهای کلاسیک و محبوب آمریکایی مانند همبرگرها، پیتزا و پای سیب هم در منو جای داده می شود.
علاوه بر این گاهی اوقات غذاهای خاص کشورهای مختلف دنیا نیز به ویژه در دیدارهای رسمی مورد توجه قرار می گیرد. حتی ممکن است گاهی در برخی مناسبت ها غذاهای ایرانی مانند کباب ها و زرشک پلو نیز در میز پذیرایی قرار بگیرند تا نشان دهنده تنوع فرهنگی و احترام به آداب و رسوم دیگر کشورها باشد. در این مقاله شما را به دنیای مجلل، رنگارنگ و لذیذ غذاهای کاخ سفید می بریم. جالب است بدانید در کاخ سفید به طور معمول حدود ۹ تا ۱۰ آشپز فوق حرفه ای، دستیاران آشپز، متصدیان کیک پزی و سایر متخصصان در زمینه های مختلف آشپزی می کنند.
غذاهای رسمی و پذیرایی ویژه
در طول پذیرایی های رسمی و دیدارهای دیپلماتیک، غذاهایی که در کاخ سفید سرو می شوند معمولا کولس و متنوع هستند. نمونه غذاهای سرو شده در زیر آورده شده است:
استیک های ماربل و گوشت های قرمز: گوشت های با کیفیت بالا مانند USDA PRIME و برگرهای گران قیمت یکی از غذاهای رایج هستند.
صدف و غذاهای دریایی: در برخی مهمانی ها یا رویدادها غذاهایی مانند صدف دریا، لوبستر و ماهی های خاص سرو می شود.
مرغ و اردک: غذاهایی مانند مرغ کبابی و اردک برشته که به طور خاص با ادویه ها و سس های خاص تهیه می شوند معمولا در منوی پذیرایی ها قرار دارند.
سالادهای ویژه: این سالادها با طعم های خاص و پیچیده که از سبزیجات ارگانیک و مواد اولیه درجه یک تهیه می شود.
غذاهای آمریکایی کلاسیک
غذاهای آمریکایی کلاسیک و محبوب هم در کاخ سفید سرو می شوند. به ویژه در موقعیت های غیر رسمی تر یا در جمع های داخلی و مهمانی های خانوادگی. جالب است بدانید ترامپ عاشق غذاهایی مانند همبرگرهای مک دونالد، استیک، پیتزا، ساندویچ، کیک شکلاتی، آیس کریم و در کل غذاهای ساده، راحت و سریع است.
نمونه غذاهای سرو شده در این مهمانی ها در زیر آورده شده است:
پیتزا: این غذا نیز به طور خاص با پایه نازک و مواد اولیه درجه یک مثل پنیر موزارلا و گوشت های لوکس مانند ژامبون ایتالیایی و گوشت خوک دودی سرو می شود.
همبرگر و هات داگ: این همبرگرها از گوشت ها با کیفیت تهیه می شوند.
ماکارونی: این غذا در مهمانی های غیر رسیمی با دقت و سلیقه ای خاص تهیه می شود تا نمایانگر راحتی و لذت بردن از طعم های کلاسیک آمریکایی باشد.
پای سیب: از جمله دسرهای کلاسیک آمریکایی است که در بسیاری از مراسم های کاخ سفید یافت می شود.
برگرها و سالادها: در مهمانی های غیر رسمی و در کنار استخر گاهی اوقات سرو می شوند.
غذاهای بین المللی و منطقه ای
با توجه به اینکه کاخ سفید محل ملاقات های دیپلماتیک است غذاهایی از سراسر دنیا برای نشان دادن احترام به فرهنگ های مختلف نیز سرو می شود. نمونه هایی از غذاهای بین المللی سرو شده در کاخ سفید:
فتوشینی با سس کرم که خاص کشور ایتالیاست. جالب است بدانید جو بایدن به غذاهای ایتالیایی به ویژه پاستا علاقه داشت و اغلب از پاستاهای ساده و غذاهای دریایی لذت می برد.
فاهیتا و تاکو که خاص کشور مکزیک است.
سوشی و رامن که خاص کشور ژاپن است.
انواع کباب ها و زرشک پلو که خاص کشور ایران است.
سوپ پیاز یا بویابس که خاص کشور فرانسه است.
در برخی رویدادهای رسمی غذاهای هندی، آلمانی و چینی نیز سرو می شود.
دسرهای خاص و سنتی
در کنار غذاهای اصلی، دسرهایی نیز در کاخ سفید سرو می شود که نمادی از شیرینی های آمریکایی و بین المللی هستند. نمونه هایی از دسرهای محبوب:
پای سیب و پای کدو تنبل
کیک های جشن و شکلاتی
موس شکلاتی کرم کارامل
انواع کیک میوه ای و فوندانت
غذاهایی با نماد فرهنگی
در برخی مراسم ها به ویژه در جشن ها و مناسبت های خاص مانند روز شکرگزاری، کریسمس، تولد رئیس جمهور یا سالگرد ریاست جمهوری، غذاهای خاصی که دارای نماد فرهنگی هستند نیز در کاخ سفید سرو می شود.
روز شکر گزاری: در این روز بوقلمون پخته شده به همراه پوره سیب زمینی، کلم بروکلی، گلابی و فندق های برشته و پای کدو تنبل سرو می شود.
جشن کریسمس: در این جشن ها اغلب غذای شام کریسمس که شامل شام های سنتی آمریکایی، کیک های کریسمسی، چای و شیرینی هاست، در کاخ سفید سرو می شود.
تولد رئیس جمهور یا سالگرد ریاست جمهوری: کیک های این روز معمولا با تزیینات خاص مانند طلا و نقره خوراکی در کنار انواع دسرها و نوشیدنی های خاص آماده می شوند.
غذاهای سلامت محور
از آنجا که در سال های اخیر توجه به سلامت مورد توجه جامعه جهانی است تغدیه سالم و غذاهای ارگانیک در کاخ سفید بیشتر پخته می شود. این غذاها شامل سبزیجات تازه، غذاهای کم چرب و آب میوه های طبیعی است. جالب است بدانید در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما توجه زیادی به غذاهای ارگانیک و محصولات محلی صورت می گرفت و مواد اولیه با کیفیت از منابع محلی و ارگانیک تهیه می شد. در دوره او مزرعه ارگانیک در کاخ سفید برای تولید سبزیجات و میوه جات احداث شد.
آشپزخانه اختصاصی کاخ سفید
کاخ سفید دارای آشپزخانه اختصاصی برای آماده سازی غذاهاست. آشپزها و سرآشپزهای حرفه ای که به طور ویژه برای رئیس جمهور و مهمانان او خدمت می کنند، به طور منظم منوهای ویژه ای برای مراسم مختلف تهیه می کنند. این منوها بر اساس فصول مختلف سال و ذائقه های مختلف تنظیم می شود. این آشپزخانه نیز به دو بخش تقسیم می شود: آشپزخانه رسمی برای مراسم های دیپلماتیک و رسمی و آشپزخانه غیر رسمی برای وعده های غذایی روزانه رئیس جمهور و خانواده اش.