ترامپ این روزها چه غذاهایی می خورد ؟ + عکس

علاوه بر این گاهی اوقات غذاهای خاص کشورهای مختلف دنیا نیز به ویژه در دیدارهای رسمی مورد توجه قرار می گیرد. حتی ممکن است گاهی در برخی مناسبت ها غذاهای ایرانی مانند کباب ها و زرشک پلو نیز در میز پذیرایی قرار بگیرند تا نشان دهنده تنوع فرهنگی و احترام به آداب و رسوم دیگر کشورها باشد. در این مقاله شما را به دنیای مجلل، رنگارنگ و لذیذ غذاهای کاخ سفید می بریم. جالب است بدانید در کاخ سفید به طور معمول حدود ۹ تا ۱۰ آشپز فوق حرفه ای، دستیاران آشپز، متصدیان کیک پزی و سایر متخصصان در زمینه های مختلف آشپزی می کنند.

در طول پذیرایی های رسمی و دیدارهای دیپلماتیک، غذاهایی که در کاخ سفید سرو می شوند معمولا کولس و متنوع هستند. نمونه غذاهای سرو شده در زیر آورده شده است: