چگونه سارقان اطلاعات بانکی را از شما میربایند؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که پس از خرید از یک فروشنده دورهگرد یا مغازهای ناشناس، ناگهان پیام برداشت غیرمجاز از حسابتان برسد. اینجاست که رد پای اسکیمر پیدا میشود؛ فناوری کوچکی که مجرمان سایبری از آن برای سرقت اطلاعات بانکی مردم استفاده میکنند.
اسکیمر در واقع دستگاهی کوچک و ظاهراً بیخطر است که بهسادگی درون کارتخوان یا درگاه بانکی جاسازی میشود. بهمحض کشیدن کارت بانکی، اطلاعات ذخیرهشده روی نوار مغناطیسی کارت را کپی میکند و در حافظه خود نگه میدارد. مجرمان سپس با استفاده از کارت خام یا کارتهای بانکی منقضیشده، اطلاعات سرقتی را بازنویسی کرده و به حساب مالباخته دسترسی پیدا میکنند.
برخی از این افراد با ظاهری فریبنده و عنوان فروشنده سیار در ورودی و خروجی شهرها یا حتی در محلهای شلوغ مستقر میشوند و در قالب فروش کالا یا خدمات، از شهروندان درخواست پرداخت با کارت بانکی میکنند. در این مرحله، در حالی که خریدار رمز کارت خود را اعلام میکند یا آن را در اختیار فروشنده میگذارد، اطلاعات حساس حساب در سکوت کامل کپی میشود.
حفاظت در برابر اسکیمر: رمز کارت بانکی را خودتان وارد کنید
اصلیترین خط دفاعی در برابر اسکیمر، خود شهروندان هستند. رمز کارت بانکی باید همیشه توسط خود فرد وارد شود. هرگز رمز را به فروشنده ندهید، حتی اگر آشنا باشد. همچنین کارتهای بانکی باطل یا منقضیشده را در سطل زباله نیندازید؛ چرا که مجرمان از همان پوکه کارتها برای بازنویسی اطلاعات سرقتی استفاده میکنند.
اگر هنگام پرداخت با کارتخوان، تراکنش با خطا روبهرو شد و فروشنده گفت دستگاه قطع است یا آنتن ندارد، و خواستار پرداخت نقدی شد، حتماً هوشیار باشید. در بسیاری از پروندهها، همین پیام خطا نشانه وجود دستگاه اسکیمر بوده است. دستگاههای سالم معمولاً رسید بانکی صادر میکنند و پیامک تراکنش نیز بلافاصله به مشتری میرسد.
مجرمان سایبری از غفلت مردم تغذیه میکنند. اگر همه ما دقت کنیم، جایی برای فعالیت آنها باقی نمیماند. حفاظت از حساب بانکی، با چند ثانیه توجه ممکن است.