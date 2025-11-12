۱۲ نوامبر روز جهانی ذات الریه است
۱۲ نوامبر، روز جهانی ذاتالریه، فرصتی برای آگاهیبخشی و نجات جانهاست. این روز جهانی با شعارهایی چون «از هر نفس محافظت کنید» بر اهمیت پیشگیری، تشخیص زودهنگام و مراقبت پزشکی تأکید دارد.
چرا ۱۲ نوامبر روز جهانی ذاتالریه نامگذاری شده است؟
روز جهانی ذاتالریه (World Pneumonia Day) نخستین بار در سال ۲۰۰۹ توسط سازمان ملل متحد و نهادهای بهداشتی جهانی معرفی شد. هدف از این روز، افزایش آگاهی عمومی درباره یکی از کشندهترین بیماریهای عفونی جهان است که بهویژه کودکان زیر ۵ سال و سالمندان را تهدید میکند.
ذاتالریه چیست؟
ذاتالریه یا پنومونی نوعی عفونت حاد تنفسی است که باعث التهاب شدید در ریهها میشود. در این بیماری، حبابچههای هوایی ریهها پر از چرک و مایع شده و انتقال اکسیژن به خون مختل میگردد. عوامل ایجادکننده آن شامل:
ویروسها (مانند آنفلوآنزا یا کرونا)
باکتریها (مانند استرپتوکوک پنومونیه)
قارچها (در بیماران با ضعف ایمنی)
آمار نگرانکننده جهانی
سالانه حدود ۴۵۰ میلیون نفر به ذاتالریه مبتلا میشوند.
این بیماری منجر به حدود ۴ میلیون مرگ در سال میشود.
در کشورهای در حال توسعه، ذاتالریه عامل اصلی مرگ کودکان زیر ۵ سال است.
راههای پیشگیری
روز جهانی ذاتالریه بر اقدامات پیشگیرانه تأکید دارد:
واکسیناسیون علیه پنوموکوک، آنفلوآنزا و سرخک
رعایت بهداشت فردی و شستن دستها
تغذیه مناسب برای تقویت سیستم ایمنی
دسترسی به مراقبتهای پزشکی و تشخیص زودهنگام