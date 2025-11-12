فرو ریختن پل ۷۵۸ متری تازه افتتاح شده در چین + فیلم
رسانههای محلی چین گزارش دادند بخشی از پل نوساز «هونگچی» در استان سیچوان واقع در جنوب غرب این کشور عصر روز سهشنبه در پی رانش زمین فرو ریخت. بر پایه این گزارشها، پیش از وقوع حادثه، مقامهای محلی بهدلیل مشاهده ترک در دامنه کوه و بخشهایی از جاده و پل، تردد وسایل نقلیه را در مسیر پل «هونگچی» متوقف کرده بودند. با شدت گرفتن رانش زمین، بخشی از پل و جاده متصل به آن دچار ریزش شد. مقامهای مدیریت بحران چین اعلام کردند که در این حادثه گزارشی از تلفات انسانی دریافت نشده است.