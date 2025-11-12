رقیب آیفون ۱۷ پرو مکس؛ جزئیاتی هیجانانگیز از شیائومی ۱۷ اولترا لو رفت
اطلاعات تازه نشان میدهد که شیائومی ۱۷ اولترا با دوربین قدرتمند و طراحی خاص، رقیبی جدی برای آیفون ۱۷ پرو مکس است. این گوشی بهزودی در چین معرفی و احتمالاً تا پایان سال جاری روانه بازار میشود. تمرکز اصلی روی دوربین است؛ یک حسگر اصلی با دیافراگم f/1.6 و فناوری LOFIC برای بهبود عملکرد در نور کم و یک دوربین تلهفوتو پریسکوپ ۲۰۰ مگاپیکسلی با دیافراگم مؤثر f/8.6 که قابلیت زوم باکیفیت در فواصل دور را ارائه میدهد.
شیائومی ۱۷ اولترا به نمایشگر ۶٫۹ اینچی OLED 2K با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و حسگر اثر انگشت اولتراسونیک زیر نمایشگر مجهز است. طراحی جدید دایرهای و شیک دوربین، نمایی مدرنتر به آن میبخشد. این پرچمدار در رنگهای طلایی، مشکی، سفید و بنفش عرضه خواهد شد.