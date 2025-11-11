یک نماینده مجلس گفت: در یک ماده قانون مدنی یک سری مواردی را آورده که عسر و حرج زن ثابت می‌شود و زن می‌تواند درخواست طلاق دهد. در آن مواردی که بود شاید خانم‌ها به ندرت می‌توانستند از آن ۵ شرایطی که مرد نداشته باشد درخواست طلاق بدهند چون حق طلاق با مرد هست. اما در این قانون در ماده ۷ آمده که دوتا بند دیگر به ۵ بند ماده ۱۱.۳۰ اضافه کرده است.

او بیان کرد: یکی می‌گوید که در صورتی که زوجه حاضر به بذل کلیه‌ی حقوق مالی خود باشد می‌تواند طبق دو شرط تقاضای طلاق کند.

این نماینده مجلس اعلام کرد: در قانون جدید، زنان در صورت بخشش مهریه خود، امکان ارائه درخواست طلاق را خواهند داشت.

