۱۱ نوامبر روز جهانی اوریگامی است؛ روزی برای بزرگداشت هنر ظریف تا کردن کاغذ که از دل فرهنگ شرق برخاسته و امروز جهانی شده است. این روز فرصتی است برای کشف خلاقیت، آرامش ذهن و زیبایی در ساده‌ترین ماده: کاغذ.

تاریخچه و فلسفه روز جهانی اوریگامی

زمان برگزاری: روز جهانی اوریگامی هر ساله در ۱۱ نوامبر جشن گرفته می‌شود.

ریشه تاریخی: اگرچه واژه "اوریگامی" ژاپنی است (اُری به معنای "تا کردن" و گامی به معنای "کاغذ")، اما منشأ این هنر به چین بازمی‌گردد، جایی که کاغذ در قرن دوم میلادی اختراع شد.

ورود به ژاپن: در قرن ششم میلادی، راهبان بودایی هنر کاغذسازی را از چین به ژاپن بردند و اوریگامی در آنجا به شکل آیینی و تزئینی گسترش یافت.

هنر اوریگامی چیست؟

تعریف: اوریگامی هنر خلق اشکال مختلف با تا کردن کاغذ است، بدون استفاده از چسب، قیچی یا ابزار دیگر.

سبک‌ها: از حیوانات، پرندگان و گل‌ها گرفته تا اشکال هندسی، معماری و حتی مدل‌های صنعتی، اوریگامی سبک‌های متنوعی دارد.

کاربردها: این هنر در آموزش کودکان، درمان‌های ذهنی، طراحی صنعتی، معماری و حتی فیزیک نظری کاربرد دارد.

فواید اوریگامی برای ذهن و جسم

تقویت تمرکز و هماهنگی: تا کردن دقیق کاغذ نیازمند تمرکز، دقت و هماهنگی بین چشم و دست است.

پرورش خلاقیت: با یک برگ کاغذ ساده می‌توان بی‌نهایت شکل خلق کرد، که ذهن را به تفکر خلاق دعوت می‌کند.

آرامش روانی: بسیاری از افراد از اوریگامی به‌عنوان نوعی مدیتیشن یا هنر درمانی استفاده می‌کنند.

