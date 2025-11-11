۱۱ نوامبر روز جهانی اوریگامی است
۱۱ نوامبر روز جهانی اوریگامی است؛ روزی برای بزرگداشت هنر ظریف تا کردن کاغذ که از دل فرهنگ شرق برخاسته و امروز جهانی شده است. این روز فرصتی است برای کشف خلاقیت، آرامش ذهن و زیبایی در سادهترین ماده: کاغذ.
تاریخچه و فلسفه روز جهانی اوریگامی
زمان برگزاری: روز جهانی اوریگامی هر ساله در ۱۱ نوامبر جشن گرفته میشود.
ریشه تاریخی: اگرچه واژه "اوریگامی" ژاپنی است (اُری به معنای "تا کردن" و گامی به معنای "کاغذ")، اما منشأ این هنر به چین بازمیگردد، جایی که کاغذ در قرن دوم میلادی اختراع شد.
ورود به ژاپن: در قرن ششم میلادی، راهبان بودایی هنر کاغذسازی را از چین به ژاپن بردند و اوریگامی در آنجا به شکل آیینی و تزئینی گسترش یافت.
هنر اوریگامی چیست؟
تعریف: اوریگامی هنر خلق اشکال مختلف با تا کردن کاغذ است، بدون استفاده از چسب، قیچی یا ابزار دیگر.
سبکها: از حیوانات، پرندگان و گلها گرفته تا اشکال هندسی، معماری و حتی مدلهای صنعتی، اوریگامی سبکهای متنوعی دارد.
کاربردها: این هنر در آموزش کودکان، درمانهای ذهنی، طراحی صنعتی، معماری و حتی فیزیک نظری کاربرد دارد.
فواید اوریگامی برای ذهن و جسم
تقویت تمرکز و هماهنگی: تا کردن دقیق کاغذ نیازمند تمرکز، دقت و هماهنگی بین چشم و دست است.
پرورش خلاقیت: با یک برگ کاغذ ساده میتوان بینهایت شکل خلق کرد، که ذهن را به تفکر خلاق دعوت میکند.
آرامش روانی: بسیاری از افراد از اوریگامی بهعنوان نوعی مدیتیشن یا هنر درمانی استفاده میکنند.