۱۱ نوامبر روز یادبود است

پیشینه تاریخی روز یادبود

تاریخچه: روز یادبود نخستین بار در سال ۱۹۱۹ توسط پادشاه جورج پنجم در بریتانیا بنیان‌گذاری شد، یک سال پس از پایان جنگ جهانی اول. این روز به یاد سربازانی است که در راه انجام وظیفه جان خود را از دست دادند.

زمان دقیق: دشمنی‌ها در جنگ جهانی اول در ساعت ۱۱ روز یازدهم ماه نوامبر سال ۱۹۱۸ با امضای آتش‌بس بین آلمان و نیروهای متفقین پایان یافت. به همین دلیل، این روز در ساعت ۱۱ صبح با یک دقیقه سکوت آغاز می‌شود.

نماد گل شقایق سرخ

منشأ نماد: گل شقایق سرخ (Poppy) به‌عنوان نماد یادبود از شعر معروف «در دشت‌های فلاندرز» اثر ستوان کلنل جان مک‌کری الهام گرفته شده است. این شعر به گل‌های شقایق روییده در میدان‌های نبرد اشاره دارد.

کاربرد: مردم در کشورهای مختلف از جمله کانادا، بریتانیا، استرالیا و بلژیک، گل شقایق را روی لباس خود سنجاق می‌کنند تا یاد سربازان را زنده نگه دارند.

کشورهای برگزارکننده

اتحادیه کشورهای همسود: این روز در کشورهای عضو کامان‌ولث مانند بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند برگزار می‌شود.

دیگر کشورها: بسیاری از کشورهای غیرعضو نیز این روز را گرامی می‌دارند، هرچند با نام‌ها و آیین‌های متفاوت.

نمونه‌ای از بزرگداشت در کانادا

مراسم: در کانادا، مردم در مراسم رسمی شرکت می‌کنند، گل شقایق می‌زنند و در ساعت ۱۱ صبح یک دقیقه سکوت می‌کنند.

تعطیلی: این روز در برخی استان‌ها تعطیل رسمی است و ادارات دولتی، بانک‌ها و پست بسته هستند، اما مدارس و خدمات شهری فعال‌اند.

