قبل از اختراع پورت USB، کامپیوترها به چه چیزی مجهز بودند؟

پیش از تولد USB در سال ۱۹۹۶، اتصال گجت‌ها به کامپیوتر تجربه‌ای پیچیده و اغلب خسته‌کننده بود. کامپیوترهای دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی به پورت‌های متنوعی چون سریال، پارالل، PS/2 و SCSI مجهز بودند که هر یک کابل و تنظیمات خاص خود را داشت. کاربران مجبور بودند تنظیماتی مانند IRQ و پورت COM را دستی وارد کنند.

این وضعیت آشفته باعث شد غول‌های فناوری مانند اینتل، مایکروسافت و کامپک برای ایجاد یک پورت واحد به توافق برسند. نتیجه، معرفی USB در سال ۱۹۹۶ بود که امکان انتقال هم‌زمان برق و داده را فراهم کرد و اتصال و جداسازی دستگاه‌ها را بدون نیاز به ری‌استارت ممکن ساخت.

