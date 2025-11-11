خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قبل از اختراع پورت USB، کامپیوترها به چه چیزی مجهز بودند؟

قبل از اختراع پورت USB، کامپیوترها به چه چیزی مجهز بودند؟
کد خبر : 1712375
لینک کوتاه کپی شد.

پیش از تولد USB در سال ۱۹۹۶، اتصال گجت‌ها به کامپیوتر تجربه‌ای پیچیده و اغلب خسته‌کننده بود. کامپیوترهای دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی به پورت‌های متنوعی چون سریال، پارالل، PS/2 و SCSI مجهز بودند که هر یک کابل و تنظیمات خاص خود را داشت. کاربران مجبور بودند تنظیماتی مانند IRQ و پورت COM را دستی وارد کنند.

این وضعیت آشفته باعث شد غول‌های فناوری مانند اینتل، مایکروسافت و کامپک برای ایجاد یک پورت واحد به توافق برسند. نتیجه، معرفی USB در سال ۱۹۹۶ بود که امکان انتقال هم‌زمان برق و داده را فراهم کرد و اتصال و جداسازی دستگاه‌ها را بدون نیاز به ری‌استارت ممکن ساخت.

منبع زومیت
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ